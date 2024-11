Voici le Realme GT7 Pro, un smartphone surpuissant à l’autonomie monstrueuse

Realme dévoile le GT7 Pro, son smartphone le plus puissant à ce jour. La fiche technique impressionne et la marque se paye de luxe de proposer pour la première fois au monde un mode photo particulier.

Realme, marque de smartphones chinois qu'il est possible de se procurer en France, vient de sortir son modèle le plus performant : le Realme GT7 Pro. Disponible aujourd'hui 4 novembre en Chine, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il promet de belles choses.

Rien que le nom de son processeur suffit à s'en convaincre puisqu'il s'agit du Snadragon 8 Elite, qui équipera la plupart des mobiles Android haut de gamme à venir. Rappelons que les premiers benchmarks montrent un écart important avec la précédente génération de la puce.

Découvrez la fiche technique du Realme GT7 Pro, le mobile s'annonce très puissant

En plus de ses caractéristiques alléchantes à retrouver plus bas, le Realme GT7 Pro intègre pour la première fois au monde un mode photo sous-marin. Entièrement dédié aux prises de vue aquatiques, il transforme le smartphone en véritable caméra d'action telles que les GoPro et autres Insta360. L'intelligence artificielle est également de la partie avec par exemple Motion Deblur pour déflouter les vidéos, ou encore Game Super Resolution et Gaming Super Frame qui améliorent les jeux.

Voici la fiche technique complète du Realme GT7 Pro :

Dimensions : 162,5 x 76,9 x 8,6 mm.

: 162,5 x 76,9 x 8,6 mm. Poids : 222,8 grammes.

: 222,8 grammes. Écran : 6,78 pouces LTPO OLED, définition 2 780 x 1 264 pixels, résolution de 450 ppp, fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, luminosité maximale de 6 000 nits, compatible HDR10+ et Dolby Vision.

: 6,78 pouces LTPO OLED, définition 2 780 x 1 264 pixels, résolution de 450 ppp, fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, luminosité maximale de 6 000 nits, compatible HDR10+ et Dolby Vision. Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Mémoire RAM : 12 Go ou 16 Go selon le modèle.

: 12 Go ou 16 Go selon le modèle. Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To selon le modèle.

: 256 Go, 512 Go ou 1 To selon le modèle. Capteurs photo : Capteur principal : 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″. Ultra grand-angle : 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0″, 1.12µm. Téléobjectif : 50 MP, f/2.7, 73mm, 1/1.95″, zoom optique 3x, zoom numérique 120x. Capteur Selfie : 16 MP, f/2.5, 25mm.

: Vidéo : 8K@24 ips, 4K@30/60 ips, 1080p@30/60/120/240 ips. Pour le capteur selfie : 1080p@30 ips.

: 8K@24 ips, 4K@30/60 ips, 1080p@30/60/120/240 ips. Pour le capteur selfie : 1080p@30 ips. Batterie : 6500 mAh, recharge filaire en 120W.

: 6500 mAh, recharge filaire en 120W. Connectivité : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.4.

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.4. Système d'exploitation : Realme UI 6.0, basé sur Android 15.

: Realme UI 6.0, basé sur Android 15. Certifications IP58 et IP69 (eau et poussières).

Le Realme GT7 Pro sortira en France dans le courant du mois de novembre. Son prix n'est pas encore connu. Si l'on convertit le tarif chinois, on obtient entre 465 et 620 € selon la version choisie. La facture finale sera plus élevée puisqu'il faut y ajouter les différentes taxes en vigueur dans le pays.