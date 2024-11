Le Realme GT 7 Pro arrive en France, son prix va faire frémir la concurrence

Après plusieurs semaines de teasing, Realme annonce l’arrivée d’un nouveau smartphone haut de gamme : le GT 7 Pro. Déjà commercialisé depuis pratiquement un mois en Chine, il débarque aujourd’hui en France à un prix très intéressant au regard de sa fiche technique. Et les plus rapides peuvent bénéficier d’un prix encore plus agressif.

À l’image d’Oppo, Realme reprend progressivement ses marques sur le marché français, avec le même positionnement que nous lui connaissions précédemment, à savoir un rapport qualité-prix assez élevé et des tarifs très agressifs. Nous l’avons constaté cet été sur le segment premium avec le Realme GT6, mais aussi sur les segments plus abordables avec le Realme 12+ 5G, par exemple.

Quelques mois plus tard, Realme remet le couvert avec un nouveau smartphone haut de gamme : le Realme GT 7 Pro, que nous connaissons déjà puisqu’il est commercialisé en Chine depuis le début du mois. Bien plus ambitieux que le Realme GT 6, ce porte-étendard veut bien sûr aller chatouiller les grands noms comme Honor, Xiaomi, Apple et Samsung avec un téléphone sur le papier aussi performant, mais à un prix bien plus abordable. En effet, le GT 7 Pro est proposé à partir de 999 euros. Voici les deux configurations proposées en France :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 999 euros

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1099 euros

La première version est disponible en France dès aujourd’hui chez Amazon. Et la seconde arrivera en magasin dans quelques jours, notamment chez Boulanger. Et si le smartphone vous tape dans l’œil, nous vous conseillons de vous précipiter. En effet, les early adopters bénéficient d’une ristourne de 200 euros sur le smartphone, ramenant le prix du Realme GT 7 Pro à 799 euros. En outre, un chargeur est offert. Absent de la boite, l’accessoire est habituellement vendu plusieurs dizaines d’euros…

La fiche technique du Realme GT 7 Pro est très ambitieuse

Moins de 800 euros pour le Realme GT 7 Pro, c’est théoriquement une bonne affaire. La fiche technique du smartphone s’articule autour du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, d’une batterie de 6500 mAh compatible charge rapide 120 watts et d’un écran OLED LTPO 120 Hz de 6,7 pouces fabriqué par Samsung. Un lecteur d’empreintes ultrasonique, trois capteurs photo (dont un avec téléobjectif) et un capteur selfie de 32 mégapixels accompagnent cet ensemble. La coque, certifié IP69, est en aluminium et en verre minéral.

L’un des principaux changements est l’intégration beaucoup plus forte de l’intelligence artificielle avec la nouvelle version de Realme UI, qui passe en version 6.0 (basée sur Android 15). Vous retrouvez toute la panoplie habituelle des outils génératifs croisés chez les concurrents : amélioration et retouche d’image, résumé, transcription, traduction, etc. L’IA s’invite également dans le gaming avec une fonction appelée AI Gaming Super Frame qui permet de faire de l’upscaling dynamique de jeu.

Notez que Realme promet avec le GT 7 Pro 5 ans de mise à jour d’Android et 6 ans de patch de sécurité. Vous pouvez découvrir en illustration de cet article la version grise du téléphone. Le Realme GT 7 Pro se décline également dans une version orange beaucoup plus attrayante. Les tests du Realme GT 7 Pro ont d’ores et déjà commencé à la rédaction. Rendez-vous début décembre pour notre test complet.