Le Huawei Mate Pro 40+ explose l’iPhone 12 Pro Max en photo, selon DxOMark

Le site spécialisé DxOMark a donné son verdict et a sacré le meilleur photophone du marché. Il s’agit du Huawei Mate 40 Pro+. Il se place devant le Mate 40 Pro et distance de loin l’iPhone 12 d’Apple, qui mise lui aussi sur la photographie pour séduire.

Le site DxOMark est spécialisé dans la photo et note les smartphones selon ce critère. Tous les terminaux sont passés à la loupe dans de nombreuses catégories et le grand gagnant de 2020 n’est autre que le Huawei Mate 40 Pro + avec 139 points.

Il dépasse ainsi d’une courte tête le Mate 40 Pro « normal », le Xiaomi Mi 10 Ultra ainsi que le Huawei P40 Pro. L’iPhone 12 Pro Max d’Apple, qui mise lui aussi énormément sur l’aspect photo, est bien derrière, mais écope tout de même d’un score très honorable de 130 points.

C’est sur la partie photo que le smartphone excelle (la note étant divisée en trois parties : photo, zoom et vidéo) en récoltant 144 points. Il n’existe actuellement pas mieux sur le marché, selon le site, qui loue notamment la qualité des clichés en basse luminosité, l’exposition, ainsi que la plage dynamique très large. Le zoom, même s’il ce n’est pas le meilleur du marché, est également excellent, comme le montrent les clichés tests du site. Sur ce segment, l'iPhone 12 Pro Max est dépassé.

Le photophone ultime

Pour rappel, le Mate 40 Pro+ dispose de cinq capteurs photos dans son module à l’arrière. Le capteur principal est de 50 mégapixels (f/1.9) qui est accompagné de deux capteurs telefoto de 12 mégapixels (f/2.4) et de 8 mégapixels (f/4.4). On trouve également un capteur grand angle de 20 mégapixels (f/2.4) et un capteur 3D pour la profondeur de champ. En façade, nous trouvons un capteur selfie de 13 mégapixels.

Une partie photo au-dessus du lot, donc, qui est le résultat du travail acharné de Huawei et de sa collaboration avec Leica, son partenaire depuis 2016. A noter que Leica pourrait également devenir un partenaire d’un autre constructeur : OnePlus. Ce dernier pourrait lui aussi proposer des photophones intéressants dans le futur. Nous le verrons avec le OnePlus 9.

Pour le moment, le Mate 40 Pro+ n’est pas encore disponible en France.

Source : DxOMark