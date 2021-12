Realme GT 2 Pro : l’écran plat 120 Hz LTPO 2.0 va améliorer l’autonomie du smartphone

Realme va dévoiler le 4 janvier prochain son nouveau smartphone haut de gamme, le Realme GT 2 Pro. En amont du lancement, le fabricant chinois a déjà confirmé la plupart des caractérisitiques techniques de son appareil.

Realme a annoncé sur les réseaux sociaux que son nouveau Realme GT 2 Pro allait être équipé d’un écran plat 2k (3216 x 1440 pixels) de 6.78 pouces. Ce dernier utilisera la technologie LTPO 2.0, qui lui permettra de faire varier son taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz suivant le contenu affiché. Plusieurs smartphones haut de gamme de 2022 offriront également la même technologie, dont notamment le OnePlus 10 Pro qui arrivera aussi le 4 janvier prochain.

Realme a également confirmé qu’il s’agirait d’une dalle AMOLED E4, alors que le Xiaomi 12 Pro offrira lui la technologie AMOLED E5, plus économe en énergie. L’écran du Realme GT 2 Pro est certifié HDR10+, offre une luminosité maximale de plus de 1000 nits. De plus, il sera protégé par du Gorilla Glass Victus, comme la plupart de ses concurrents sur le segment haut de gamme.

Quelles caractérisitiques techniques pour le Realme GT 2 Pro ?

Le Realme GT 2 Pro sera propulsé par le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 haut de gamme de Qualcomm. L’appareil serait alimenté par une batterie de 5000 mAh, et celle-ci serait compatible avec la recharge rapide filaire de 65 W. C’est moins que l’OPPO Find X4 Pro ou que le OnePlus 10 Pro, puisque ceux-ci utiliseront tous deux la recharge rapide filaire 80 W.

Côté photo, on retrouvera un capteur principal de 50 MP IMX766, le même que celui de l’OPPO Find X3 Pro, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un troisième capteur de 2 MP. La partie selfie sera assurée par un capteur de 32 MP.

Le Realme GT 2 Pro sera officiellement présenté le 4 janvier prochain en Chine, soit le même jour que le OnePlus 10 Pro. On sait que Realme travaillerait également sur une autre version du smartphone avec une caméra sous l’écran, mais il se pourrait qu’elle ne soit pas dévoilée en même temps. Le smartphone devrait arriver en Europe au premier trimestre 2022. En attendant, on pourra découvrir les Xiaomi 12 et 12 Pro dès demain, mardi 28 décembre.

Source : Realme