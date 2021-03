Realme 8 Pro officiel : batterie 4500 mAh, charge rapide 50W et photo 108 MP à moins de 300 €

Le 24 mars 2021, à l’occasion d’une conférence mondiale, Realme a officialisé le Realme 8 Pro, ainsi que plusieurs accessoires connectés. En France, le Realme 8 Pro ouvrira le bal dès le 31 mars, accompagné d’une montre connectée et d’une paire d’écouteurs TWS avec réduction de bruit active. Présentation et premier avis. La marque annonce également l'arrivée prochaine du Realme 8.

Concurrent naturel de la marque Redmi de Xiaomi, Realme, émanation indépendante du groupe BBK et d’Oppo, organisait aujourd’hui une grande conférence mondiale pour présenter le premier membre de sa série Realme 8. Le rendez-vous était donc pris avec la marque pour découvrir les smartphones qui seront parmi les meilleurs adversaires de la toute récente gamme Redmi Note 10 que vous avez pu découvrir avec nous il y a quelques jours, aussi bien sur le site PhonAndroid que sur notre chaîne YouTube.

Lors de cette conférence, Realme a présenté un smartphone et deux accessoires connectés. Le téléphone est le Realme 8 Pro. Nous vous le présentons ci-dessous. Les deux accessoires sont la montre Realme Watch S Pro et les écouteurs TWS Realme Buds Air 2. Nous vous donnons rendez-vous dans un article dédié à ces deux accessoires pour en savoir plus.

Un concurrent naturel pour le Redmi Note 10 Pro

Entrons donc dans le détail du Realme 8 Pro. Il s'agit d'un concurrent direct de la gamme Redmi Note 10. Il est un peu plus petit que le Redmi Note 10 Pro (écran de 6,4 pouces contre 6,7 pouces). Il est presque aussi puissant, son Snapdragon 720G étant très proche du Snapdragon 732G du Redmi Note 10 Pro. Il en copie certains des points forts : le capteur photo principal à 108 mégapixels, le type de dalle (Full HD+ Super AMOLED dans les deux cas), l'espace de stockage interne (128 Go), etc.

Realme 8 Pro Dimensions 160,6 x 73,9 x 8,1 mm Poids 176 grammes Ecran 6.4 pouces

2400 x 1080 FHD+

Super AMOLED

Rafraichissement 60 Hz

Corning Gorilla 3

fréquence d'échantillonnage : 180 Hz Chipset Snapdragon 720G (8nm) OS Android 11 + Realme UI 2.0 RAM 8GB Stockage 128GB microSD Oui (MicroSDXC, port dédié) Capteur principal 108 MP f/1.88 PDAF

8 MP f/2.25 ultra grand-angle (119°)

2 MP f/2.4 macro

2 MP f/2.4 noir et blanc

vidéo : 2160p @ 30 ips avec EIS Capteur secondaire 16 MP f/2.45 Batterie 4500 mAh

Charge rapide 50 watts

Chargeur 65 watts inclus 5G Non Audio Simple haut-parleur

Port jack 3,5 mm Biométrie Scanner d’empreinte sur la tranche de droite Résistance à l'eau Oui (protection contre les éclaboussures)

Vous pouvez constater que le Redmi Note 10 Pro est très légèrement au-dessus sur certains points techniques, comme la capacité de la batterie (5000 mAh contre 4500 mAh) ou le taux de rafraichissement (120 Hz chez Redmi, contre 60 Hz chez Realme). En revanche, le Realme 8 Pro dépasse aussi son concurrent dans certains domaines, comme la résolution de l’écran (411 pixels par pouce, contre 395 pixels par pouce), la puissance de la charge rapide (50 watts), ainsi que la RAM de la version proposée en France : 8 Go contre 6 Go. En outre, il est plus compact. Donc plus facile à glisser dans une poche.

Autre point commun important entre les deux concurrents, le prix. Les deux seront proposés à 299 euros (à quelques dizaines de centimes près), hors promotion et hors subvention. En se positionnant au même prix, Realme renforce sa position d’adversaire face à une gamme Redmi qui est restée, jusque très récemment, la référence incontestée sur le segment de prix entre 200 et 300 euros environ. Le Realme 8 Pro sera en vente à partir du 31 mars.

Quant au Realme 8 standard, la marque confirme son existence, mais n'a pas encore dévoilé sa fiche technique. Nous ne savons donc pas comment il se positionnera face à la gamme Redmi Note de Xiaomi. Mais nous le saurons très certainement dans le courant du printemps. D'ici là, retrouvez dès à présent le test complet du Realme 8 Pro dans nos colonnes, mais également sur notre chaîne YouTube.