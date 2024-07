Realme 12 : le smartphone 5G est à son prix le plus bas chez Amazon, vite !

L'un des derniers smartphones 5G de la marque Realme est en vente flash chez Amazon. Au cours d'une offre à durée limitée, le Realme 12 bénéficie de plus de 45 euros de réduction de la part du fameux site e-commerce.

Alors que les soldes d'été 2024 tournent à plein régime depuis une semaine, Amazon effectue une vente flash sur l'achat du Realme 12. Disponible dans un coloris vert, le smartphone du constructeur chinois compatible avec la 5G est à 233,99 euros au lieu de 279,99 euros. Cela représente une remise immédiate de plus de 15 % par rapport au prix conseillé.

Dévoilé en même temps que les Realme 12+ et 12X au début du mois de juin 2024, le Realme 12 lié à l'offre Amazon est un smartphone doté d'un écran de 6,72 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels. Fonctionnant sous le système d'exploitation Android 14 avec une surcouche Realme UI 5.0, le téléphone est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Mediatek Dimensity 6100+ et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 45W.

La partie photo/vidéo est assurée par la présence d'un double capteur arrière de 108 + 2 MP et d'un capteur frontal de 8 MP. Enfin, la connectivité du smartphone se compose de la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C.