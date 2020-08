Razr 2 : présentation du deuxième smartphone pliable de Motorola le 9 septembre

Motorola officialise la date de sortie du Razr 2, son deuxième smartphone pliable. La présentation aura lieu le 9 septembre prochain, soit dans quatre semaines. La marque américaine confirme qu’il s’agira bien du remplaçant de son Razr 2019, officialisé en novembre dernier, mais arrivé en France qu’au printemps 2020.

En 2019, Motorola créait la surprise avec le Razr 2019, un smartphone avec écran pliable qui reprenait le design à clapet (ou clamshell) de son antique (et mythique) Razr. Motorola devenait la troisième marque à présenter un téléphone avec cette technologie d’écran, après Samsung et Huawei. Et comme ses deux concurrents, la marque américaine a dû reporter la sortie commerciale son mobile, puisqu’il n’est apparu qu’en 2020 sur les étals des boutiques.

Un peu moins d’un an plus tard, le Razr 2 sera dévoilé officiellement. La marque américaine a en effet publié un teaser annonçant la date à laquelle elle organisera une conférence de presse. Il s’agit du 9 septembre prochain, soit dans quatre semaines. Notez que les rumeurs affirmaient jusqu’à présent qu’Apple avait initialement choisi la même semaine pour présenter les iPhone 12. Puisque la firme de Cupertino a reporté sa keynote en octobre, Motorola aura donc le champ libre.

Officialisé en septembre, mais quand sortira-t-il ?

Le teaser de Motorola est formé d’une petite animation GIF et d’un message. Et les indices ne laissent aucun doute sur le sujet de la conférence du 9 septembre : il s’agira d’un smartphone pliant. Et donc du Razr 2. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise, puisque le directeur d’une filiale locale affirmait en mai dernier, qu’un successeur au Razr 2019 serait présenté à la rentrée et qu’il serait commercialisé avant la fin de l’année.

Si la première partie de sa déclaration est confirmée, la seconde a cependant été mise en doute par Ross Young, célèbre analyste financier spécialisé sur le marché des écrans. Selon un message posté sur Twitter en juin dernier, le second smartphone pliable de Motorola accuserait un retard de 3 mois sur le planning de développement à cause du COVID-19. Ce qui reporterait son lancement commercial jusqu’au début de l’année prochaine. Dans ces conditions, il est étonnant que Motorola maintienne sa conférence en septembre. Il ne reste donc qu’à attendre quatre semaines avant d’en savoir davantage.

Source : Droid-Life