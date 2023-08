Motorola va équiper ses smartphones d’une fonctionnalité exclusive à Apple et Huawei

Motorola va lancer prochainement un nouvel accessoire pour smartphone. Grâce à cet appareil, les utilisateurs pourront profiter d'une fonctionnalité jusqu'à présent exclusive aux iPhone 14 et aux derniers smartphones Huawei : la communication par satellites.

Depuis qu'Apple a été le premier à proposer de la communication par satellites avec l'iPhone 14, de nombreux constructeurs veulent à leur tour intégrer cette technologie sur leurs appareils. On sait notamment que Google pourrait offrir la connectivité par satellites sur les Pixel 8, une première sur Android. Récemment, nous avons d'ailleurs appris que les SMS d'urgence par satellite seraient bientôt une réalité sur Google Messages.

Les Huawei Mate 50 et 50 Pro (tout comme les Mate 60) proposent également cette fonctionnalité via Beidou Satellite Message. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent envoyer uniquement des messages texte et certaines informations comme leur localisation en l'absence de réseau téléphonique.

Or et comme le rapportent nos confrères du site Gizmochina, Motorola va rejoindre prochainement ce cercle fermé. En effet, le constructeur compte lancer dans un avenir proche un nouvel accessoire modulaire. Grâce à lui, n'importe quel smartphone pourrait, en théorie du moins, pouvoir profiter des communications par satellites.

Motorola va se lancer aussi dans les communications par satellites

Mais attention, là où Motorola va plus loin, c'est que ce périphérique offrira la possibilité d'effectuer des appels bidirectionnels, en plus de l'envoi de SMS. En d'autres termes, les utilisateurs pourront recevoir et envoyer des appels téléphoniques par satellites, ce qui n'est pas encore possible sur les iPhone 14 par exemple.

D'après les informations partagées par le média, ce module se connectera directement au réseau de satellites chinois Tiantong-1, celui là même utilisé par les Huawei Mate 50 et Mate 60. Pour l'heure, de nombreux inconnus persistent sur cet appareil. On ne connaît pas encore son prix, sa date de disponibilité ou encore la liste des smartphones compatibles (Motorola seulement ou non). Par ailleurs, nous ne savons pas encore si Motorola compte lancer le module sur d'autres marchés à l'exception de la Chine.

Pour rappel, Motorola propose d'ores et déjà un accessoire qui permet de goûter aux joies de la connectivité satellite : le Defy Satellite Link. Disponible en Europe depuis la mi-juillet 2023 au prix de 179 €, cet appareil compacte se connecte en Bluetooth à n'importe quel smartphone Android (sous Android 10 ou version plus récente) et iPhone (sous iOS 14 ou plus récent) et offre une connexion satellite via l'appli Bullitt Satellite Messenger et un abonnement payant.

