Motorola lance le Moto G34 5G, un smartphone 5G à tout petit prix

Motorola introduit une série de quatre nouveaux smartphones dans sa gamme Moto G, offrant combinant des performances élevées et des fonctionnalités de pointe, notamment en matière de photographie et d’IA.

La gamme Moto G de Motorola s'enrichit de quatres modèles conçus pour allier accessibilité et fonctionnalités avancées dont les Moto g04, g34 5G, g24 power et g24. Chacun de ces appareils apporte une innovation spécifique offrant des caractéristiques uniques. Par exemple, le g24 power se distingue par son autonomie exceptionnelle, grâce à une batterie de 6000 mAh, parfait pour les utilisateurs à la recherche d'une longévité maximale. Le g24, quant à lui, met l'accent sur la qualité visuelle avec son écran HD+ de 6,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, assurant une bonne fluidité d'affichage.

Le moto g04 se distingue par ses spécifications qui défient les attentes pour un modèle économique. Équipé d'un écran HD+ de 6,6 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il offre une visualisation nette et réactive. Son appareil photo frontal de 16 MP, soutenu par l'intelligence artificielle, assure des captures nettes et détaillées. Cette combinaison de caractéristiques, rare dans les smartphones de cette gamme de prix, le positionnent comme un choix solide pour ceux en quête de performance à coût modéré.

Le Moto G34 5G élève les standards de la photographie et de la connectivité 5G dans sa catégorie de prix

Le moto g34 5G se distingue au sein de la nouvelle gamme de Motorola par ses capacités techniques supérieures. Doté d'un écran de 6,5 pouces rafraîchit à 120 Hz, il offre une expérience visuelle fluide et réactive. Son appareil photo de 50MP, bénéficiant de la technologie Quad Pixel, assure une excellente capture d'image dans diverses conditions de luminosité, le positionnant comme une alternative solide face au Redmi Note 13 Pro. Animé par le Snapdragon 695, ce modèle garantit une connectivité rapide et une performance adaptée aux besoins multimédias et ludiques des utilisateurs, le rendant attractif pour ceux qui recherchent un smartphone 5G fiable sans se ruiner.

En termes de tarification, Motorola frappe fort : le g04 est proposé à partir de 99€, offrant un rapport qualité-prix inégalé. Les modèles g34 5G, g24 power et g24 suivent, avec des prix respectifs de 149€, 179€ et 129€, chacun accompagné de fonctionnalités adaptées à différents besoins des utilisateurs et pourraient bien faire leur place parmis les Redmi Note 13. Avec le dévoilement de ces nouveaux modèles, le fabricant consolide sa position dans le segment des smartphones économiques, en mettant l'accent sur des innovations techniques significatives sans faire l’impasse sur l’IA.