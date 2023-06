Motorola affirme que les utilisateurs d’iPhone passent à Android pour avoir un pliable

Motorola vient de renouveler sa gamme de smartphones pliables. Avec ses téléphones au format clapet, la compagnie affirme convertir toujours plus d’utilisateurs d’iPhone à Android.

L’offre en smartphones pliables sous Android est tous les jours un peu plus abondante. Sur le format clapet, les Galaxy Z Flip de Samsung ont longtemps été les appareils de référence. Le chaebol est désormais concurrencé par les entreprises chinoises, et la rumeur court même que Google envisage de lancer son propre flip phone. Motorola vient de rafraîchir sa gamme de smartphones pliables avec le razr40 Ultra et le razr40, qui peut se targuer d’être le premier pliant à moins de 900 €.

Le marché des smartphones va mal. Même Apple peine à écouler ses iPhone, et le fait que la firme de Cupertino ne commercialise pas de smartphone pliable pousse certains fans de la marque à se procurer un razr. C’est ce qu’a affirmé une dirigeante de Motorola avant le lancement des razr40 et razr40 Ultra. Elle ajoute : « c’est vraiment la famille de téléphones qui a le plus de succès auprès des anciens utilisateurs d’iPhone ». Pas moins de 20 % des nouveaux acheteurs du razr viendraient de l’écosystème iOS.

De nombreux anciens utilisateurs d’iPhone achètent les razr, selon Motorola

Pourtant, si comme l’a fait l’institut CPR, vous demandez aux consommateurs étasuniens de désigner la marque du smartphone pliable qu’ils achèteraient, seuls 6 % d’entre eux citent Motorola. Avec 46 % des votes, Samsung a les faveurs du public, tandis qu’Apple, même s’il ne vend pas de pliable et qu’il faudra attendre jusqu’en 2025 pour voir l’hypothétique iPhone Fold, revient 39 % du temps.

Une chose est sûre. Avec son tarif plus contenu, le razr40 a une véritable carte à jouer et pourrait vraiment démocratiser les smartphones pliables. Certes, il impose des concessions sur les performances et sur certaines fonctionnalités, mais le Snapdragon 7 Gen 1, les 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et l’écran interne POLED de 6,9 pouces permettront aisément aux utilisateurs d’utiliser l’appareil pour les tâches les plus courantes sans que leur expérience en pâtisse.