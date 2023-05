Motorola Edge 40 officiel : aussi bon que le Pixel 7 et vendu moins cher

Après le Edge 40 Pro, Motorola dévoile sa déclinaison classique : le Edge 40. Affublé d’une plate-forme puissante signée MediaTek, il profite d’un bel écran incurvé, d’un beau design étanche avec du cuir végan et d’un capteur photo principal stabilisé très lumineux. Vendu à 599 euros, le Edge 40 veut concurrencer directement le Pixel 7. A-t-il les moyens d'y arriver ? Réponse dans cette présentation complète.

Motorola n’est pas forcément la marque de vos rêves. Et pourtant, le constructeur propose des smartphones de bonne qualité affublés d’une fiche technique complète et d’un prix agressif. C’est notamment le cas de la gamme Edge qui, même si elle n’a pas toujours les épaules pour offrir une expérience similaire à celle des modèles vendus à plus de 1200 euros, peut facilement se comparer à un téléphone plus cher de 200 euros. C’est le cas du Edge 40 Pro. S’il est concurrencé (et chahuté) par le Pixel 7 Pro et le OnePlus 11 : sa proposition est au moins similaire à celle d’un iPhone 14 Plus ou d’un Galaxy S23+.

Aujourd’hui, Motorola prouve encore ce positionnement agressif que nous avons appris à apprécier. La marque vient de dévoiler le Edge 40 « classique », version moins complète du Edge 40 Pro que nous avons récemment testé. Il remplace bien évidemment le Motorola Edge 30, également testé chez nous. Ce dernier était lancé à 499 euros avec 128 Go de stockage et 549 euros avec 256 Go de stockage. Il faisait clairement de l’ombre au Galaxy A53 5G de Samsung. Mais il n’avait pas les reins pour aller chercher le Pixel 6 (et le Pixel 7 quelques mois plus tard).

Motorola lance le Edge 40, un concurrent du Pixel 7 à 599 euros

Le Edge 40, quant à lui, a cette ambition. Clairement. Avec ce téléphone, Motorola compte bien damer le pion à Google sur le milieu de gamme avec un téléphone complet et puissant à moins de 600 euros, puisqu'il est proposé à 599 euros avec 256 Go de stockage. Soit 50 euros de plus que le Edge 30 à configuration équivalente. Si le Pixel 7 est lui aussi complet, il n’est malheureusement pas le plus puissant, loin de là. Et son positionnement tarifaire est assez élevé : 649 euros en version 128 Go et 749 euros en version 256 Go. Le Edge 40 est donc moins cher : voilà déjà un bon point pour Motorola. Quels sont les autres ? Regardons de plus près la fiche technique du Edge 40.

Le Edge 40 profite d’un écran P-OLED de 6,55 pouces. La définition est Full HD+. Le taux de rafraichissement est 144 Hz. La luminosité automatique maximale est 1000 nits sur l’ensemble de la dalle et 1200 nits en pointe locale. Les bords sont incurvés sur les tranches latérales. Le châssis est en aluminium sur les tranches, en verre minéral sur la façade et en cuir végan ou en verre minéral dans le dos. Le smartphone est étanche (certification IP68). Il y a trois coloris : noir, bleu et vert (les deux derniers seront exclusivement vendus sur la boutique en ligne de Motorola).

Passons à l’intérieur. Le smartphone est équipé d’un SoC MediaTek. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du Dimensity 8200, un SoC que nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester à la rédaction, mais qui anime l’IQOO Neo7 de Vivo, lequel s’est positionné en tête du classement AnTuTu des smartphones milieu de gamme de février 2023. Il obtient un score proche de téléphones haut de gamme de 2022. Le Dimensity 8200 remplace le Snapdragon 778G. Et il est ici alimenté par une batterie de 4400 mAh, qui a été renforcée depuis le Edge 30 de 10 %.

Cette batterie contient non seulement plus d’énergie, mais elle se recharge aussi plus vite. Le Edge 40 accepte la charge filaire 68 watts, contre 33 watts pour son prédécesseur. Et le chargeur est fourni dans la boîte. En outre, le Edge 40 est compatible avec la charge sans fil 15 watts, ce que le Edge 30 ne proposait pas. Sur ces points, l’influence du Pixel 7 sur le Edge 40 est évidente.

Le Edge 40 abandonne le superflu en photo pour se concentrer sur l'essentiel

Côté photo aussi, l’influence de Google est palpable. Motorola adopte ici un duo presque identique à celui du Pixel 7 et abandonne le module dédié au calcul des profondeurs. Le Edge 40 bénéficie ainsi d’un capteur principal 50 mégapixels doté d’un objectif ouvrant à f/1.47. Ce qui est vraiment très grand et très lumineux. En outre, il est stabilisé. Le deuxième module est un ultra grand-angle avec un capteur 13 mégapixels. Il est équipé d’un autofocus, lui permettant de prendre en charge les macros. Dans le module photo, vous retrouvez aussi l’éternel flash, mais aussi un capteur de luminosité ambiante, pour le calcul des ISO. À l’avant, vous retrouvez le capteur 32 mégapixels du Edge 30. Côté logiciel, vous retrouvez deux nouveautés en vidéo : Horizon Lock, qui permet de tourner le téléphone à 360° sans perdre la ligne d’horizon, et le mode portrait vidéo.

Voici un petit résumé de la fiche technique :

Écran incurvé P-OLED de 6,55 pouces , Full HD+, HDR10+, 144 Hz

, Full HD+, HDR10+, 144 Hz Processeur MediaTek Dimensity 8200

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 4400 mAh

Charge rapide 68 watts et charge sans fil 15 watts

et charge sans fil 15 watts Double capteur photo 50 mégapixels + 13 mégapixels

+ Capteur selfie 32 mégapixels

Compatible Dolby Atmos

Compatible Ready For

Coque étanche IP68 en aluminium, en verre et en cuir végan (selon le coloris)

en aluminium, en verre et en cuir végan (selon le coloris) Trois coloris noir, vert et bleu

Complétons cette fiche technique avec la compatibilité avec Dolby Atmos, pour donner de la rondeur à l’expérience audio (surtout avec un casque évidemment) et la compatibilité avec Ready For, le système qui transforme le portable en ordinateur quand vous le connectez à un écran externe. En revanche, Motorola n’a pas précisé si les mises à jour seraient garanties pour deux ou trois versions d’Android. Le Edge 40 Pro, annoncé avec deux ans de mise à jour, a finalement bénéficié d’une extension d’un an juste après son lancement. Nous espérons que le Edge 40 en profitera aussi.