Motorola Razr 40 Ultra : la fiche technique du smartphone pliable abordable se précise

Motorola prépare l’arrivée d’un tout nouveau smartphone pliable, attendu d’ici quelques semaines seulement, et avant son lancement officiel, on sait déjà presque tout de sa fiche technique.

Bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un smartphone à clapet abordable, le Motorola Razr 40 Ultra est peut-être fait pour vous. Si son design était déjà connu depuis plusieurs jours maintenant grâce au célèbre leaker Evan Blass, c’est surtout sa fiche technique qui vient de faire l’objet d’une fuite.

Nos confrères de XDA Developer ont réussi à mettre la main sur une partie des caractéristiques techniques de l’appareil. D’après eux Motorola ne cherchera pas forcément à concurrencer le Z Flip de Samsung avec son prochain smartphone à clapet, mais s’efforcera plutôt de proposer un appareil plus abordable que la concurrence.

Que sait-on des caractéristiques techniques du Motorola Razr 40 Ultra ?

Selon XDA Developer, le Motorola Razr 40 Ultra ne sera pas propulsé par la dernière puce de Qualcomm, comme ce sera le cas du Samsung Galaxy Z Flip 5. Le smartphone à clapet du fabricant se contentera plutôt d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, la même qui équipe le Galaxy Z Flip 4 actuel. Il sera accompagné par jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Au niveau de l’écran, Motorola va miser sur une dalle FHD+ (2640 x 1080) 120 Hz avec un grand écran externe avec une définition de 1056 x 1066 pixels. Comme sur l’ancien modèle, on imagine que celui-ci nous laissera contrôler l’ensemble du smartphone, et non pas seulement des widgets comme chez Samsung ou Oppo.

Côté photo, le Motorola Razr 40 Ultra misera sur un capteur principal Sony IMX563 de 12 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un capteur selfie de 32 MP. Enfin, la capacité de la batterie n’a pas été dévoilée, mais tout porte à croire qu’elle sera d’environ 3640 mAh avec une recharge rapide 33 W.

Pour l’instant, on ne sait pas précisément quand arrivera le smartphone, mais ce qui est sûr, c’est que le lancement est imminent. Compte tenu du choix de composants, on s’attend à ce que Motorola soit assez agressif sur le tarif du Razr 40 Ultra, et que celui-ci soit placé sous la barre des 1000 euros en France. Il reste maintenant à attendre l’annonce officielle pour en savoir plus.