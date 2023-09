Profitant de la rentrée scolaire, Motorola dévoile quatre nouveaux smartphones. Il s’agit du Edge 40 Neo et de trois nouveaux membres de la famille des Moto G. Vendus entre 179 euros et 399 euros, ces téléphones offrent des fiches techniques complètes et ambitieuses. Un lancement qui concurrencera directement le Galaxy A54 5G de Samsung et les Redmi de Xiaomi. Présentations.

Qui a présenté cette semaine quatre smartphones ? Apple bien sûr. La firme de Cupertino a en effet dévoilé le 12 septembre 2023 les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Mais elle n’était pas la seule à avoir prévu un line-up complet pour animer le marché de la téléphonie mobile. Il y a aussi Motorola qui revient pour cette rentrée avec quatre smartphones. Aucun modèle véritablement premium après un début d’année chargée entre le Razr 40, le Razr 40 Ultra ou encore Edge 40 Pro. Mais ils ne manquent pas d’ambition pour autant.

Le Motorola Edge 40 Neo bouscule le marché milieu de gamme

Ces quatre smartphones sont le Edge 40 Neo et trois Moto G qui ont déjà été officialisés en Chine au mois d’août. Pour ceux que ces derniers intéressent, nous les aborderons en seconde partie d’article. En effet, nous allons commencer avec le Edge 40 Neo, version « allégée » du Edge 40 présenté par la marque courant printemps. Il sera en vente pour la modique somme de 399 euros. Pour ce prix très agressif, vous avez un smartphone, un chargeur et une coque fabriquée à base de graine de lin. Et si vous êtes un early adopter, vous aurez même des écouteurs JBL en cadeau.

Côté fiche technique, pas de mauvaises surprises. Au contraire, elles sont plutôt bonnes puisque Motorola s'alignent sur Samsung et son Galaxy A54 5G sur de nombreux points :

Châssis étanche (IP68)

Écran incurvé pOLED Full HD+ de 6,55 pouces compatibles 144 Hz et HDR10+

Full HD+ de 6,55 pouces compatibles et HDR10+ Processeur Dimensity 7030

Compatibilité 5G et WiFi 6E

et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 68 watts

compatible Capteur principal 50 mégapixels avec stabilisateur optique

avec stabilisateur optique Capteur secondaire 13 mégapixels pour les panoramas, les portraits et les macros.

Capteur selfie 32 mégapixels en façade

en façade Double haut-parleur compatible Dolby Atmos

Compatibilité Ready For (connexion PC) et Miracast

2 ans de mises à jour d’Android et 3 ans de patch de sécurité

et 3 ans de patch de sécurité Quatre coloris Pantone, dont deux avec finition cuir végan.

Motorola attaque Redmi avec ses nouveaux Moto G

Abordons maintenant les trois Moto G qui accompagnent le Edge 40 Neo. Ils s’appellent Moto G14, Moto G54 5G et Moto G84 5G. Ce sont trois smartphones qui se positionnent sur le marché des Galaxy A de Samsung et des Redmi Note de Xiaomi. Ils seront en vente en France au tarif de 179 euros, 229 euros et 299 euros, respectivement. Ils ont tous les trois plusieurs points communs : un grand écran plat de 6,5 pouces, une batterie de 5000 mAh, de deux haut-parleurs et un capteur photo principal de 50 mégapixels. Voilà pour les points communs.

Le Moto G84 dispose d’un écran pOLED 120 Hz, d’un Snapdragon 695, de la 5G, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, d’un capteur photo secondaire 8 mégapixels triple usage (panorama, macro, distance) et d’un capteur selfie de 16 mégapixels. Son capteur principal est stabilisé. Et il est compatible charge rapide 30 watts. Sa force, c’est évidemment de combiner écran OLED très fluide et module photo stabilisé pour un prix inférieur à 300 euros.

Lire aussi – Les iPhone 15 et 15 Plus sont officiels, voici les nouveaux smartphones proposés par Apple

Le Moto G54 profite d’un écran LDC 120 Hz Full HD, d’un Dimensity 7020, de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, d’un capteur photo secondaire de 2 mégapixels pour les macros et d’un capteur selfie de 16 mégapixels. Son capteur principal est lui aussi stabilisé. Et sa charge rapide monte à 15 watts. Il est compatible 5G et eSIM.

Enfin, le Moto G14 intègre un écran Full HD, d’un Unisoc T616, de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, d’un capteur photo secondaire de 2 mégapixels pour les macros et d’un capteur selfie de 8 mégapixels. Et la charge rapide monte ici aussi à 15 watts. Voilà donc la proposition de Motorola. Les produits seront disponibles en France à la fin du mois de septembre.