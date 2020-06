Razr 2 : Motorola ne pourra pas commercialiser son second smartphone pliant avant 2021

Un analyste financier affirme que Lenovo ne sera pas en mesure de lancer le Motorola Razr 2 en 2020, malgré les déclarations de la firme chinoise du mois de mai. Il explique que l’épidémie de coronavirus a provoqué un retard d’un trimestre dans le planning de Lenovo, repoussant le lancement en 2021.

Depuis un mois, plusieurs rumeurs affirment que Motorola prépare un remplaçant pour le Razr (2019), son premier smartphone pliant avec écran flexible. Nous avons relayé en mai dernier une première information officielle en provenance de Lenovo, la maison-mère de la marque américaine. Le directeur de l’une de ses filiales affirmait alors que le produit serait officialisé en septembre et serait disponible à la vente avant la fin de l’année.

Mais ce planning devrait être perturbé, à en croire le rapport d’un analyste financier. Il s’agit de Ross Young, le patron de Display Supply Chain Consultants. Celui-ci s’est exprimé sur Twitter. Dans son message, il explique que le Razr 2 aurait un trimestre de retard par rapport aux objectifs initiaux. Les raisons de ce retard sont sanitaires : l’épidémie de coronavirus semble avoir eu un impact sur le développement du produit.

Il termine son message en indiquant que le smartphone pliant ne sera certainement pas disponible avant le début de l’année prochaine, sans préciser s’il s’agit d’une disponibilité commerciale ou s’il s’agit de l’officialisation commerciale. Il est d’ailleurs fort possible que Motorola choisisse de présenter le Razr 2 avant la fin de l’année, bien avant que le smartphone n’arrive sur les étals des boutiques. Rappelons que le Razr de 2019 a été annoncé en novembre, trois mois avant que les premiers consommateurs puissent l’acheter.

Rappelons que le Razr 2 devrait s’appuyer sur une fiche technique au positionnement similaire à celui de son prédécesseur. La plate-forme serait milieu de gamme, avec un Snapdragon 765, un modem 5G, un capteur photo de 48 mégapixels, 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Au début du mois de juin, Ross Young, toujours lui, affirmait que le Razr 2 profiterait d’un écran aussi grand que celui du Galaxy Z Flip, soit 6,7 pouces.

We hearing that the Motorola Razr 2 is delayed a quarter due to COVID-19. Not likely available until 2021.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 18, 2020