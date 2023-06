Motorola présente les Razr 40 et 40 Ultra et démocratise les smartphones pliants

Comme l’annonçaient les rumeurs, Motorola renouvelle son offre sur les smartphones pliants. Cependant, ce n’est pas un, mais deux téléphones qui sont officialisés : le Razr 40 Ultra, successeur du Razr (2022), et le Razr 40. Si le premier arbore un écran géant plus encore que celui de son prédécesseur, la proposition du second est plus simple, mais aussi beaucoup plus abordable, puisque le téléphone est proposé à 899 euros. Présentations.

Nous ne cessons de le rappeler : Motorola est commercialement l’une des marques les plus agressives du marché français, notamment sur les segments premium, entre 600 et 1200 euros. Les fiches techniques sont bonnes. Les propositions sont équilibrées. Et surtout les prix sont bien en dessous de la concurrence. Dommage que la marque pâtisse finalement d’une image vieillissante, car elle a largement de quoi surprendre. Nous l’avons vu avec des produits comme le Edge 40 Pro, le Razr 2022 ou encore le Moto G200, tous testés dans nos colonnes.

Et cela se confirme encore aujourd’hui, 30 mai 2023. Comme les rumeurs le disaient, la marque revient sur le segment des smartphones pliants avec deux produits. Les fuites ont largement évoqué le premier d’entre eux : le Razr 40 Ultra, avec son grand écran cover (plus grand encore que celui du Razr 2022). Mais elles ne se sont pas attardées sur le second. Celui-ci est pourtant le plus intéressant au niveau commercial. Il s'appelle du Razr 40. Et il n’est vraiment pas cher.

Le Razr 40 est le premier smartphone pliant à moins de 900 euros

En effet, le Razr 40 est le premier smartphone pliant dont le prix de départ passe sous la barre des 1000 euros. Et même sous la barre des 900 euros : le Razr 40 est lancé à 899 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Voilà qui est ambitieux. Bien sûr, vous n’avez pas ici tous les atours du Razr 40 Ultra (sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants), notamment au niveau de l’écran externe, beaucoup plus petit, et des performances. Mais la plate-forme est, a priori, assez puissante pour tous les usages du quotidien. Voici les éléments à retenir sur sa fiche technique :

Écran interne 6,9 pouces POLED, Full HD+, HDR10+ et 144 Hz

POLED, Full HD+, HDR10+ et 144 Hz Écran externe 1,5 pouce OLED 60 Hz

OLED 60 Hz Processeur Snapdragon 7 Gen 1

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 4200 mAh avec charge rapide 30 watts et charge sans fil

avec charge rapide 30 watts et charge sans fil Double capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur selfie 13 mégapixels

Compatible eSIM

Certification IP54

Compatible Dolby Atmos

3 ans de mise à jour d’Android et 4 ans de mise à jour de sécurité

3 coloris

Le Razr 40 Ultra est une version améliorée du Razr 2022

Le Razr 40 est donc un smartphone pliant simple à un prix abordable pour ce segment. Nous avons eu l’occasion de l’essayer et nous retrouvons une expérience similaire à celle du Galaxy Z Flip 3 / 4. Nous pensons en revanche que l’autonomie sera ici au rendez-vous grâce à une capacité de batterie beaucoup plus grande. En revanche, le Razr 40 Ultra est un direct successeur du Razr 2022 que nous avons testé. Motorola reprend non seulement son prix, 1199 euros, mais aussi de nombreux éléments de sa fiche technique, dont voici les principaux éléments :

Écran interne 6,9 pouces POLED, Full HD+, HDR10+ et 165 Hz

POLED, Full HD+, HDR10+ et 165 Hz Écran externe 3,6 pouces OLED, Full HD+ 144 Hz

OLED, Full HD+ 144 Hz Processeur Snapdragon 8+ Gen 1

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 3800 mAh avec charge rapide 30 watts et charge sans fil

avec charge rapide 30 watts et charge sans fil Double capteur photo 12+13 mégapixels

Capteur selfie 13 mégapixels

Compatible eSIM et WiFi 6e

Certification IP54

Compatible Dolby Atmos

3 ans de mise à jour d’Android et 4 ans de mise à jour de sécurité

3 coloris

Quelques remarques sur cette fiche technique. Même si les deux téléphones sont proches, nous notons trois changements très importants entre le Razr 2022 et le Razr 40 Ultra. D’abord, le capteur photo principal passe d’un modèle 50 mégapixels à un modèle 12 mégapixels avec un objectif non seulement stabilisé, mais aussi très lumineux (ouverture à f/1.5 contre f/1.8). Chaque pixel mesure 1,4 micron (ce qui est un peu plus faible que les 2 microns des pixels agglomérés quatre à quatre de l’IMX766) et l’autofocus à détection de phase est Dual Pixel.

Deuxième changement, le taux de rafraichissement de l’écran est non seulement plus rapide, mais il peut aussi descendre jusqu’à 1 Hz, pour une meilleure optimisation de l’énergie. À cela s’ajoute une batterie plus grosse (300 mAh de plus) pour augmenter l’autonomie, l’un des points faibles de ce form factor. Dernier changement, l’écran externe est encore plus grand : il passe de 2,7 pouces à 3,6 pouces, englobant même les capteurs photo. Motorola a renforcé les usages de cet écran avec de nouvelles fonctions (sans oublier la possibilité d’afficher toutes les applications installées), dont des petits jeux. Le but annoncé est d’utiliser le plus possible l’écran interne.

Nous avons d’ores et déjà en test le Razr 40 Ultra et nous publierons notre article très prochainement dans nos colonnes. La première prise en main est très séduisante, avec un design plus abouti et cet écran externe vraiment très pratique au quotidien. Bien sûr, cela ne suffit pas pour juger un téléphone. Et nous aurons bien d’autres éléments à vous apporter d’ici là.