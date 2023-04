Motorola Edge 40 Pro officiel : un sérieux candidat au meilleur rapport qualité-prix de 2023

Motorola annonce l’arrivée du Edge 40 Pro, successeur du très bon Edge 30 Pro. Au programme, une fiche technique actualisée et renforcée au niveau de la plate-forme, de nouvelles fonctions en photo et en vidéo, un design toujours très moderne et un prix plus élevé que le Edge 30 Pro. Mais Motorola promet la même expérience que sur le Edge 30 Ultra.

La stratégie de Motorola tient aujourd’hui sur deux axes importants. Développer une gamme de produits au rapport qualité prix très agressif. Et rajeunir la marque qui pâtit encore de cette image vieillotte de « téléphone à papa ». Sur le premier axe, force est de constater que l’offre ne manque pas d’intérêt. Nous l’avons remarqué avec les générations précédentes, que ce soit avec le Moto G200, les Edge 20 et Edge 20 Pro, ou plus récemment avec le Edge 30 Ultra.

En 2023, Motorola confirme sa stratégie avec un premier modèle haut de gamme appelé le Edge 40 Pro. Successeur du Edge 30 Pro, il a fait l’objet de plusieurs rumeurs et indiscrétions ces dernières semaines. Et elles se confirment quasiment toutes : une plate-forme technique puissante, un bel écran, une charge rapide qualitative et une proposition photographique cohérente. Le tout servi par un design qui reste très qualitatif. Regardons cela de plus près.

Le Edge 40 Pro reprend l'ergonomie du Edge 30 Ultra

Et nous commençons avec le design. Le Edge 40 Pro s’appuie fortement en partie sur le design du Edge 30 Ultra, en reprenant notamment le dos verre minéral (ici Gorilla Victus) avec une finition satinée très agréable au toucher. Le module photo est assez différent de celui des Edge 30. Nous verrons sa composition d’ici quelques lignes. Nous trouvons cela un peu dommage que Motorola ne joue pas la ressemblance familiale dans ses téléphones haut de gamme, contrairement à Samsung avec les Galaxy S23. Petite nouveauté : le téléphone est certifié IP68 contre l’eau et la poussière.

À l’avant, l’écran est incurvé sur les quatre côtés. Il s’agit d’une dalle pOLED de LG Display qui ressemble beaucoup à celle du Edge 30 Ultra : même taille (6,67 pouces), même définition (Full HD+), même luminosité (1000 nits au global, 1200 nits en pointe), même ratio (20/9e) et même compatibilité HDR10+. Seule différence, le taux de rafraichissement passe de 144 Hz à 165 Hz, comme chez Asus (avec les ROG Phone 6 et 6D). Le poinçon du capteur selfie est toujours centré. Le lecteur d’empreinte digitale est toujours caché sous la dalle. Et du Gorilla Victus protège l’écran ici aussi.

Sur les tranches, habillées de métal, vous retrouvez tous les autres éléments habituels. En revanche, grosse nouveauté, les haut-parleurs sont maintenant symétriques. Ils sont, comme toujours, compatibles avec Dolby Atmos et tout ce que cela implique sur l’expérience audio. Le smartphone se décline en deux coloris : noir et bleu. La version bleue sera exclusive à la boutique Motorola (même si la marque nous indique que des accords avec les distributeurs pourraient être signés de façon tactique).

Le Edge 40 Pro intègre le SoC le plus puissant du moment

Passons sous l’écran avec le SoC, la mémoire et la batterie. Le Edge 40 Pro est équipé, sans surprise, du Snapdragon 8 Gen 2, le dernier composant haut de gamme de Qualcomm. Un composant nourri à l’intelligence artificielle et capable d’assumer tous les usages modernes (et futurs) en téléphonie. Il est accompagné ici de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Le smartphone est compatible WiFi 7. Et il est le premier smartphone de Motorola a être compatible eSIM.

La batterie offre une capacité de 4600 mAh, comme le Edge 30 Ultra. Cela représente 200 mAh de moins par rapport au Edge 30 Pro. C’est dommage. Cette batterie est compatible avec la charge rapide filaire jusqu’à 125 watts (avec la promesse de recharger 50 % du téléphone en 6 minutes) et la charge sans fil jusqu’à 15 watts. Ce Edge 40 Pro devrait donc offrir peu ou prou la même expérience que le Edge 30 Ultra. Encore un point commun entre les deux. Et ce n'est pas le dernier.

Le Edge 40 Pro mixe les capteurs photo du Edge 30 Pro et du Edge 30 Ultra

Dernier arrêt de cette présentation : la photo. Le module se compose de trois capteurs. Le principal est repris du Edge 30 Pro : un capteur 50 mégapixels avec ouverture à f/1.8, stabilisateur optique et autofocus omnidirectionnel. L’ultra grand-angle est repris du Edge 30 Pro et du Edge 30 Ultra : un capteur 50 mégapixels avec ouverture à f/2.2 et angle de vue à 114°. Et le téléobjectif provient du Edge 30 Ultra : capteur 12 mégapixels, zoom optique 2x et ouverture à f/1.6. À l’avant, le module pour les selfies est celui des Edge 30 Pro et Ultra : capteur 60 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2. L’expérience devrait être très proche de celle du Edge 30 Ultra, avec, nous l’espérons, un meilleur autofocus.

Le Edge 40 Pro sortira avec Android 13. Il bénéficiera de 2 mises à jour majeures du système d’exploitation et de 3 ans de patches de sécurité. Cela nous semble un peu juste pour un smartphone haut de gamme. Une remarque que nous avions déjà faite à propos du Edge 30 Pro et du Edge 30 Ultra. Le prix du téléphone est de 899 euros, comme pour le Edge 30 Ultra. Cela représente une augmentation de 100 euros par rapport au Edge 30 Pro. Si nous considérons que l’expérience offerte ici est non seulement proche de celle du Edge 30 Ultra, mais bénéficie aussi d'améliorations (meilleur autofocus, WiFi 7, écran 165 Hz, eSIM, Snapdragon 8 Gen 2, double haut-parleur symétrique), ce prix semble être largement justifié. Le produit est disponible dès aujourd’hui, mardi 4 avril 2023.