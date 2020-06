Motorola Razr 2 : un écran plus grand pour concurrencer le Galaxy Z Flip

Le Motorola Razr 2 aurait un écran plus grand que son prédécesseur. Il adopterait ainsi la même taille que le Galaxy Z Flip, c’est à dire 6,7 pouces. Le smartphone sortirait bien en 2020 et serait équipé d’un processeur milieu de gamme compatible 5G.

Le Motorola Razr 2 voit grand. Contrairement à ce qui a été annoncé il y a peu, Lenovo aurait choisi d’élargir la diagonale de son écran, selon l’analyste Ross Young. Alors que le Razr 1 embarquait un écran principal de 6,2 pouces et un écran extérieur de 2,7 pouces, le Razr 2 aurait une dalle principale de 6,7 pouces. L’écran secondaire serait lui aussi plus grand, selon Young qui se garde cependant de donner une taille précise.

The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size. — Ross Young (@DSCCRoss) June 3, 2020

Avec un écran de 6,7 pouces, le Razr 2 adopterait le même format que le Galaxy Z Flip. Le smartphone de Samsung adopte déjà cette taille, mais également le même format que le Razr, c’est-à-dire un écran qui se plie en son centre sur la largeur, à la manière d’un téléphone portable à clapet. Mais la comparaison s’arrête ici.

A lire aussi – Samsung Galaxy Z Flip : prise en main du smartphone qui se plie à tous vos désirs

Moins puissant que le Z Flip

Le Razr 2 devrait être présenté en septembre et aura le devoir de rattraper les erreurs de son aîné. Sa grande force devrait être sa compatibilité avec le réseau 5G. Il embarquerait en effet un processeur Qualcomm Snapdragon 765, milieu de gamme compatible avec ce nouveau réseau. Il devrait également embarquer 8 Go de RAM, mais aussi un stockage de 256 Go. Pour l’appareil photo, Lenovo aurait fait le choix d’un capteur Samsung ISOCELL de 48 mégapixels (contre 16 mégapixels pour le Razr 1).

Le smartphone se fait donc de plus en plus précis sur ses caractéristiques à moins de trois mois de son annonce. Nous espérons surtout qu’il sera vendu à un tarif plus attractif que son aîné. Le Razr était en effet très cher, 1600 euros, pour une fiche technique de milieu de gamme. Le prix se justifiait bien entendu par son écran pliant.