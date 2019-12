Razr 2019 : Motorola reporte la sortie du smartphone pliable

Le Razr 2019 rencontre un énorme succès. Suite aux nombreuses précommandes enregistrées, Motorola a d’ailleurs été contraint de retarder la date de sortie du smartphone pliable à clapet sur le marché américain. La firme assure que l’engouement suscité par le nouveau Razr dépasse ses espérances.

Dans un communiqué de presse notamment relayé par nos confrères de The Verge, Motorola vient d’annoncer le report de son Razr 2019. Initialement attendu le 9 janvier 2020 aux Etats-Unis, le smartphone à clapet de la marque se laissera finalement désirer un peu plus longtemps.

« Depuis son annonce en novembre, le nouveau Motorola Razr a reçu un enthousiasme et un intérêt sans précédent des consommateurs. La demande a été forte, et a eu pour résultat de rapidement supplanter nos prédictions de stocks. Motorola a donc décidé d’ajuster les dates de précommandes du Razr et sa fenêtre de sortie pour mieux répondre aux attentes des consommateurs » annonce Motorola dans son communiqué.

« Nous travaillons actuellement à déterminer la quantité et le calendrier idéal pour faire en sorte que plus de consommateurs aient directement accès au Razr au moment du lancement. Nous ne prévoyons pas de changement important par rapport à notre calendrier de disponibilité initial » rassure l’entreprise américaine, apparement surprise par le succès de son flagship, tarifé au prix élevé de 1499 dollars.

Sortie en Europe début 2020 ?

Il y a quelques semaines, Motorola avait annoncé la sortie de son Razr 2019 dans plusieurs pays d’Europe, dont la Suède et les Pays-Bas, dès la fin du mois de janvier 2020. Vu le retard pris outre-Atlantique, on s’attend à ce que le smartphone pliable arrive quelques semaines plus tard sur le vieux continent. Pour rappel, le smartphone pliable à clapet sera commercialisé au prix de 1599€ en Europe. Que pensez-vous du Razr ? Allez-vous vous offrir le terminal lors de la sortie en Europe ? On attend votre avis dans les commentaires.

