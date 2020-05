Fin 2019, Motorola a présenté le Razr (2019), un smartphone avec écran flexible et design clamshell. Même si les critiques n’ont pas toujours été positives, notamment au niveau tarifaire, la marque confirme en développer un second modèle. Il sortira avant la fin de l’année 2020.

Quand nous évoquons les smartphones pliants, deux marques semblent monopoliser le terrain : Huawei et Samsung. Les Mate X, Mate XS, Galaxy Z Flip et Galaxy Fold ont marqué ces 18 derniers mois, autant positivement que négativement. Le prix très élevé. Les écrans flexibles encore très fragiles. Le design qui inaugure une nouvelle étape en téléphonie mobile. Voilà quelques-unes des remarques les plus courantes.

Une troisième marque a pourtant marqué l’automne 2019 avec un produit pliant. Il s’agit de Motorola, avec son Razr 2019, lequel est une alternative au Galaxy Z Flip (il s’agit plutôt du contraire d’ailleurs). La filiale américaine de Lenovo a été saluée pour le design clamshell de ce produit, qui permet d’améliorer considérablement la compacité du téléphone sans amoindrir la taille de l’écran. Cependant, à 1600 euros, le smartphone est onéreux, un point qui a été maintes fois souligné par les consommateurs et les journalistes. Sans oublier que l’écran du téléphone semble être également assez fragile.

Officialisation en septembre du successeur

Mais qu’à cela ne tienne : Motorola persévèrera dans le domaine du smartphone pliant. Plusieurs rumeurs, notamment une concernant le retour des Moto Mods, affirmaient déjà que la marque prépare un nouveau modèle. Et cela se confirme aujourd’hui. Thibault Dousson, directeur général de la filiale sud-africaine de Lenovo, a confirmé que la marque travaille sur un nouveau modèle à l’occasion d’une interview accordée au podcast Reframed Tech.

Cette nouvelle version arriverait avant la fin de l’année. Elle serait officialisée en septembre 2020, soit moins d’un an après l’annonce du Motorola Razr 2019 qui a eu lieu en novembre 2019. Notez que s’il est en vente pour la saison estivale, le remplacement du Razr 2019, disponible depuis le mois de février 2020, serait alors très rapide : 10 mois seulement. En revanche, aucune information n’a été dévoilée sur les améliorations prévues. Nous en attendons sur l’écran, le design et le prix.

