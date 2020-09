Motorola présente le Razr 5G, une version améliorée du smartphone à clapet

Motorola vient de lever le voile sur le Razr 5G, une nouvelle version de son smartphone pliable à clapet. Cette nouvelle itération ne se distingue pas uniquement par l’intégration de la 5G. On y trouve une charnière centrale plus robuste, un meilleur SoC, un appareil photo amélioré et un design légèrement affiné. Fiche technique, date de sortie et prix…On vous dit tout sur le nouveau smartphone à clapet qui s’attaque au Galaxy Z Flip de Samsung.

Souvenez-vous : en novembre 2019, Motorola ressuscitait le mythique Razr, téléphone à clapet phare des années 2000. Ultra séduisant du coté design, le smartphone pliable à clapet décevait sur la plan du hardware avec une fiche technique digne d’un appareil milieu de gamme. Peu porté sur la puissance, le terminal se contentait d’un chipset Snapdragon 710 couplé à seulement 6 Go de RAM, d’un appareil photo principal de 16 mégapixels et d’un capteur pour les selfies de 5 mégapixels. De plus, le Razr 2019 faisait l’impasse sur la 5G.

Sur le même sujet : Xiaomi travaille sur un smartphone pliable à clapet façon Galaxy Z Flip et Motorola Razr

Voici la fiche technique du Motorola Razr 5G

Razr 5G Écran Principal : 6,2" OLED

Secondaire : 2,7 600 x 800 pixels OLED Définition Secondaire : Principal : 21:9 2 142 x 876 pixels

600 x 800 pixels

Capteur d'empreintes Oui (au dos) SoC Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) Mémoire interne 256 Go microSD Non RAM 8 Go Appareil photo Principal : 48 MP, f/1.7, 26mm, ToF Capteur selfie 20 MP OS Android 10 Batterie 2800 mAh Recharge rapide 15W Recharge sans fil Non Recharge sans fil inversée Non

Comme promis, Motorola corrige certains errements de la première version avec le Razr 5G. Comme son nom l’indique, le smartphone pliable à clapet est compatible avec la 5G. Il est alimenté par le Snapdragon 765G de Qualcomm épaulé par 8 Go RAM, contre seulement 6 Go de mémoire vive sur la première version. Cette fois, le constructeur ajoute 256 Go de stockage interne, contre seulement 128 Go sur la première itération.

Du côté de l’affichage, la marque reprend la recette gagnante du premier modèle. Le Razr 5G est construit autour d’un écran OLED plastique de 6,2 pouces (2142×876 pixels) au format 21,9:9. Sur la face externe, le constructeur intègre à nouveau un écran OLED de 2,7 pouces « Quick View » essentiellement destiné à afficher les notifications (SMS, mails, rappels…) des informations contextuelles (météo, heure, niveau de la batterie…) et de communiquer avec le Google Assistant.

Par contre, Motorola relocalise le lecteur d'empreintes digitales. Il n’est plus placé dans l’épaisse bordure inférieure sous l’écran mais au dos du smartphone. Ce changement permet à la marque de réduire la taille de la bordure. De ce côté là, le smartphone s’éloigne donc un peu du modèle original, le flip phone culte de la première décennie. D’après Motorola, la charnière centrale qui permet à l’écran de plier est plus robuste que la charnière intégrée au premier Razr. La firme assure que l’écran peut être plié et déplié 200.000 fois, ce qui correspond à une durée de vie de 5 ans.

Surtout, Motorola a revu de fond en comble la partie photographie. Le Razr 5G est équipé d’un appareil photo de 48 mégapixels avec une ouverture de f/1.7 accompagné d’un capteur ToF destiné à la profondeur de champs. Même son de cloche du côté de la caméra frontale. Cette fois, le constructeur mise sur un capteur pour les selfies de 20 mégapixels. Ce module est toujours logé dans une large encoche qui surmonte l’écran principal.

Cette fois, Motorola confie l’autonomie du smartphone pliable à une batterie de 2800 mAh, contre seulement 2500 mAh l’an dernier. C’est toujours peu par rapport aux autres smartphones sur le marché. De plus, il n’est pas compatible avec la recharge sans fil ou la recharge sans fil inversée. On y trouve une recharge rapide de 15W. Enfin, on remarquera que le Razr 5G ne se contente plus de l’eSIM. Le smartphone opte sur un tiroir pour les cartes Nano SIM.

En dépit de ses améliorations, le Motorola Razr 5G peine toujours à tenir la comparaison par rapport à son rival, le Galaxy Z Flip 5G de Samsung. Plus haut de gamme, le smartphone pliable à clapet tire son épingle du jeu grâce à une solide fiche technique, à base de Snapdragon 865+ sur la version 5G.

Quel prix et quelle date de sortie ?

Le Razr 5G sera disponible en septembre 2020 en France au prix de 1499 euros. Bonne nouvelle, le smartphone à clapet est 100 euros moins cher que la précédente version en dépit des améliorations apportées. Motorola proposera le Razr 5G dans 3 coloris différents : noir, argent et or. Il sera disponible sous peu chez les revendeurs Fnac et Darty et sur le site officiel de Motorola. Que pensez-vous de la nouvelle proposition de la marque ? Est-il de taille face au Z Flip ? On attend votre avis dans les commentaires.