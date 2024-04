Motorola dévoile ses Edge 50, ses nouveaux smartphones haut de gamme qui font la part belle à l’IA

Les nouveaux flagships signés Motorola sont officiels. S’il fallait retenir un seul mot d’ordre pour décrire ces smartphones, ce serait bien évidemment IA. Comme ses concurrents, le constructeur a en effet rejoint le mouvement en intégrant nombre de fonctionnalités IA dans ses appareils, accompagnées d’une fiche technique au poil.

Motorola vient de dévoiler ses tout nouveaux flagships, les Edge 50. Succédant aux très appréciés Edge 40, les smartphones vont devoir se montrer à la hauteur pour confirmer le retour en force de Motorola sur le marché après un léger passage à vide.

Trois nouveaux modèles viennent alimenter cette gamme : les Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro et Edge 50 Ultra. Comme nous sommes en 2024, ces Edge 50 font comme à peu près toute la concurrence en intégrant l’intelligence artificielle. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend.

Les Motorola Edge 50, à la pointe de la technologie

Smartphone haut de gamme oblige, on retrouve tout l’attirail habituel des meilleurs smartphones du moment sous le capot des Edge 50. Commençons par le modèle Ultra. Ce dernier est propulsé par un processeur Snapdragon 8s Gen 3, accompagné de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage. Il embarque également une batterie 4500 mAh compatible avec la charge 125W, capable de recharger le smartphone en seulement 4 minutes. La charge sans fil, quant à elle, grimpe à 50 W.

Celle-ci alimente un écran incurvé pOLED Super HD (1220 p) de 6,67 pouces ayant un taux de rafraîchissement de 144 Hz. À noter que le smartphone prend notamment en charge la technologie Dolby Atmos. Pour la photo enfin, on retrouve un objectif principal de 50 MP, un téléobjectif de 64 MP, un objectif ultra grand-angle de 50 MP avec et un capteur selfie de 50 MP à l’avant. Le Edge Ultra n’est donc pas le meilleur dans ce domaine, mais il pourra compter sur l’IA pour proposer une partie photo convaincante.

Mais évoquons d’abord les deux autres représentants de la gamme avant d’entrer dans le vif du sujet. La fiche technique du Edge 50 Pro est presque similaire, à ceci près que son processeur est remplacé par un Snapdrago 7 Gen 3 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. C’est également sur ce point que se différencie le Edge 50 Fusion, avec son processeur Snapdragon 7s Gen 2 et ses 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les trois smartphones sont certifiés IP 68.

Motorola mise sur l’IA pour faire briller ses Edge 50

On l’aura souvent dit ces derniers mois, mais c’est bien l’IA qui font toute l’identité de ces Motorola Edge 50. Car c’est bien su cet aspect que le constructeur a mis l’emphase. Plus précisément sur moto IA qui, comme évoqué plus haut, va avant tout travailler d’arrache-pied pour améliorer le rendu des photos. L’outil va notamment permettre de stabiliser automatiquement des prises de vue, faire la mise au point en un claquement de doigts, ou encore de réaliser facilement des clichés en pose longue pour des effets somptueux.

Mais moto IA s’immisce également dans d’autres recoins du système d’exploitation. Le constructeur souligne notamment que ses smartphones profiteront des nombreuses fonctionnalités de retouche de Google Photos qui ne seront bientôt plus exclusives aux Pixel 8, comme l’Éditeur magique, l’Effaceur

Magique ainsi que la Correction de Flou. Il est notamment question de recherche avancée, qui laisse entendre que les utilisateurs profiteront de fonctionnalités poussées pour les aider à trouver ce qu’ils cherchent.

Voici les prix et date de vente des smartphones :