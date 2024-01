Radars urbains : “un outil qui fera passer tout le monde pour un chauffard” d’après cette association

Les premiers radars urbains viennent de faire officiellement leur entrée dans plusieurs villes françaises, notamment à Marseille, Belfort ou encore Montbéliard. Pour l'association 40 millions d'automobilistes, ce sont des outils abusifs, pensés “pour flasher Monsieur et Madame tout le monde”. Dans l'espoir d'empêcher leur démocratisation, l'organisme a relancé sa pétition anti-radars.

Les radars urbains, ces nouvelles machines ultra discrètes capables de sanctionner les excès de vitesse et les franchissements de feux tricolores, ont commencé à faire leur apparition sur les routes françaises en septembre 2021. La première phare d'expérimentation a notamment débuté sur le Pays de Montbéliard, avec l'installation d'une trentaine d'appareils.

Désormais, l'heure n'est plus aux tests. En effet, ces radars de nouvelle génération viennent de faire officiellement leur entrée dans plusieurs régions françaises, à savoir Marseille (3 radars), dans le territoire de Belfort (19 appareils) ou encore dans 14 communes du Pays de Montbéliard (25 engins). Pour ceux qui l'ignorent, ces radars urbains tirent notamment leur nom de leur faculté à se fondre dans le décor urbain. Installés sur des mâts dédiés en hauteur, ils sont plutôt compliqués à repérer, et ce malgré des panneaux de signalisation fixés à 20 ou 50 mètres du radar (selon les situations). Homologués pour constater les excès de vitesse et les franchissements de feux tricolores, ils ont pour vocation à remplacer les radars fixes et feux rouges.

Les radars urbains, un outil abusif pour 40 millions d'automobilistes

Ces ETU (pour équipements de terrain urbain) s'annoncent déjà comme une arme fatale contre les automobilistes. Pour cause, en plus de leur discrétion, les contrevenants resteront dans l'ignorance la plus totale, puisque les photos prises par l'appareil sont réalisées sans flash à l'aide d'un système infrarouge. Pour l'association 40 millions d'automobilistes, ces nouveaux radars représentent un énième abus manifeste de la part du gouvernement. L'organisme craint notamment que ces radars se multiplient dans toutes les agglomérations, et apportent avec eux une explosion des contraventions (notamment dans les zones 30 km/h de plus en plus nombreuses).

“Quelqu'un qui roule à 36 km/h n'est pas considéré comme un chauffard. Pourtant, il va se faire verbaliser et va payer 135 euros d'amende. De plus, le radar et le panneau préventif sont de taille minime afin de piéger l'automobiliste : c'est abusif !”, déclare Pierre Chasseray, délégué général de “40 millions d'automobilistes”. Dans un énième appel à faire barrage à la multiplication des radars sur les routes françaises, l'association a relancé sa pétition “Plus un radar de plus !” sur son site officiel.

Source : France 3