Transformer sa Game Boy Color en compteur de vitesse, ça fonctionne

Un fan de rétro gaming a eu l'idée originale de recycler une console Game Boy Color en compteur de vitesse à affichage digital pour son Ford EcoSport. Et ça marche, la preuve en vidéo.

Les amateurs de rétro gaming (et les collectionneurs) le savent : il n'y a rien de pire que d'allumer une console ancienne et de constater qu'elle a rendu l'âme après parfois des années de bons et loyaux services. En général, on se dit que l'objet ne vaut plus rien désormais, mais c'est oublier qu'il peut tout à fait être recyclé et profiter d'une seconde vie. La (ou le) Game Boy se prête particulièrement bien à l'exercice. La console portable de Nintendo sortie en 1989 peut ainsi devenir une plateforme de streaming par exemple.

Le constructeur japonais lui-même envisageait d'en faire un smartphone. C'est dire si les possibilités sont nombreuses. Un britannique nommé James est justement un spécialiste de ce genre de recyclage, et particulièrement avec les différentes versions des Game Boy. Plutôt que de jeter un exemplaire qui ne fonctionnait plus, celui qui se fait appeler Inkdretro sur Instagram a eu l'idée de transformer une Game Boy Color en véritable compteur de vitesse fonctionnel. L'homme en a ensuite équipé son Ford EcoSport.

Un fan de retro gaming bricoleur transforme une Game Boy Color en compteur de vitesse

Pour y parvenir, James a dû modifier assez profondément la console, forcément. Il a d'abord changé son écran afin de le remplacer par un affichage digital, plus lisible que les 160 × 144 pixels d'origine. Ensuite, une puce GPS a été greffée puisque l'appareil doit pouvoir capter la vitesse en temps réel avant de l'afficher. Enfin, comme alimenter la Game Boy Color devenue compteur avec des piles n'était pas pratique, James a ajouté une batterie lithium-polymère.

Le résultat est à découvrir dans la courte vidéo ci-dessous. Certes, cela ne sert à rien, mais c'est amusant. Vous noterez que le conducteur ouvre sa voiture en appuyant sur le bouton B d'une manette de NES, une autre de ses créations. Si vous êtes intéressé par la fabrication du compteur de vitesse, l'homme montre comment il a modifié la Game Boy Color dans une vidéo sur sa chaîne YouTube INKD RETRO.