Kia et Mercedes ont recours à la publicité trompeuse pour promouvoir l’autonomie de leurs voitures

L’Advertising Standards Authority, une autorité britannique, vient de recadrer Kia et Mercedes pour leurs publicités trompeuses. Les deux constructeurs promettaient en effet officiellement une certaine autonomie sur leurs voitures, avant de préciser via un petit astérisque qu’il est conseillé de ne pasdépasser les 80 %. L’ASA a décidé de faire de cet écart un exemple.

On ne le dira jamais assez, l’autonomie est le nerf de la guerre pour les constructeurs de voitures électriques. Si bien que certains n’hésitent pas à user de méthodes peu scrupuleuses pour vanter leurs mérites dans le domaine. Kia et Mercedes viennent tous deux d’en faire les frais, courtoisie de l’Advertising Standards Authority, l’autorité britannique en charge de la régulation des publicités.

L’organisme a en effet remarqué que les deux constructeurs ont usé de la même technique pour camoufler l’autonomie réelle de leurs voitures. Pour sa Niro EV par exemple, Kia assure dans ses publicités que l’autonomie du véhicule peut atteindre les 458 kilomètres. Seulement voilà, l’affirmation s’accompagne d’un petit astérisque, qui mène à une précision pourtant notable. Kia conseille à ses clients de ne pas dépasser les 80 % de recharge pour préserver la batterie, soit 367 kilomètres.

Attention, vérifiez bien l’autonomie réelle des voitures Kia et Mercedes

Même son de cloche chez Mercedes, qui assure que son EQC atteint les 408 kilomètres d’autonomie, tout en précisant qu’il est préférable de ne jamais recharger sa batterie à 100 %. Un procédé qui n’a pas été au goût de l’ASA, qui estime que les consommateurs ont droit à plus de clarté de la part des constructeurs.

« Nous savons qu’il y a une certaine confusion chez les consommateurs, et c’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du kilométrage des véhicules électriques. Il sera donc difficile de communiquer cette information sous la forme d’un astérisque sur les publicités que l’on peut voir sur les arrêts de bus », écrit l’autorité.

La sanction est relativement légère. Kia et Mercedes ont désormais pour obligation « d’inclure ces qualificatifs chaque fois qu’un kilométrage est annoncé, et de manière à ce que cela soit visible et facilement compréhensible pour le consommateur ». Du moins, pour le moment, au Royaume-Uni.

Source : Auto Express