Quick Share va bientôt devenir une appli Android complète, voici comment vos échanges vont changer

Google prépare une refonte majeure de son outil de partage sur Android. Quick Share adoptera bientôt une présentation plus classique, avec des fonctionnalités enrichies. Une mise à jour discrète annonce l’arrivée de nouveaux onglets pour mieux organiser les envois et les réceptions de fichiers.

Le partage de fichiers entre appareils est devenu essentiel pour les utilisateurs de smartphones. Depuis plusieurs années, des solutions comme AirDrop sur iOS ont popularisé l'idée d'échanges rapides et simples. Google a suivi cette tendance avec Quick Share, un service intégré à Android pour envoyer des fichiers sans connexion Internet directe. Lancée fin 2024, cette appli a également été étendue aux PC Windows pour faciliter le transfert sécurisé de documents, photos et vidéos sans passer par des services tiers. Désormais, cette dernière prépare un nouveau visage, plus complet et plus intuitif.

Grâce à une analyse de la dernière mise à jour de Google Play Services, des indices sur la future interface de Quick Share ont été repérés. Le service ne se limitera plus à une simple option dans le menu de partage, mais fonctionnera comme une véritable application autonome. Cette refonte introduira deux onglets distincts : “Recevoir” pour gérer les demandes entrantes, et “Envoyer” pour sélectionner manuellement les fichiers à transmettre.

Google transforme Quick Share avec une nouvelle interface et des onglets dédiés aux échanges

L'onglet “Recevoir” permettra aux utilisateurs de visualiser en temps réel les appareils qui tentent de leur envoyer un fichier, ainsi que leur propre statut de visibilité. De son côté, l'onglet “Envoyer” modernisera l’envoi de fichiers en ajoutant une option “Ajouter des fichiers”, offrant plus de contrôle sur le choix des éléments à partager. Ce changement rendra Quick Share plus pratique et plus visible, à la manière d'une application classique installée sur le téléphone.

Par ailleurs, Google prépare aussi une refonte de la page des paramètres de Quick Share, notamment celle concernant les autorisations de partage. Les premières images montrent une interface plus épurée et cohérente avec le reste d’Android. Bien que la date de déploiement de ce nouveau look reste inconnue, l’état avancé de développement suggère une arrivée prochaine. Certains éléments du design ont déjà été repérés dans des fuites liées à One UI 8, ce qui confirme que le lancement pourrait intervenir dans les mois à venir.

Source : 9to5Google