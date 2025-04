One UI 8 promet de vous époustoufler grâce à une dose homéopathique de changements

One UI 8 a de faux airs de One UI 7.1. Une version préliminaire de la mise à jour ne montre que peu de changements, après la révolution One UI 7.0. Mais certaines fonctions IA exclusives au Galaxy S25 pourraient arriver sur d'anciens modèles avec la mise à jour.

One UI 7.0 est disponible sur les Galaxy S25 depuis leur sortie, mais le déploiement de la mise à jour a pris du retard sur les modèles antérieurs. Après de longues semaines d'attente, les premiers appareils ont enfin commencé à recevoir la nouvelle version, mais Samsung a dû suspendre One UI 7 sur les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6, l'update provocant plantages et ralentissements du système chez certains utilisateurs.

Le développement chaotique de cette mouture de la surcouche, basée sur Android 15, va forcément avoir des répercussions sur la version qui doit suivre, One UI 8, basée sur Android 16. One UI 7 est une mise à jour majeure qui apporte de nombreux changements, notamment au niveau de l'interface, One UI 8 devrait n'être qu'une version dans la continuité de son prédécesseur.

One UI 8, un One UI 7.1 dans l'esprit ?

C'est ce que l'on constate sur des photos et captures d'écran partagées par SmartPrix. On y voit un One UI 8 ressemblant beaucoup à One UI 7, et on pourrait même estimer qu'il s'agit plus d'un One UI 7.1 dans l'esprit, alors que le retard pris par One UI 7.0 a forcé Samsung à annuler la sortie d'une telle version.

On remarque quelques modifications mineures dans la Galerie et le Gestionnaire de fichiers, mais pas grand-chose d'autre. Bien sûr, il s'agit encore d'une version préliminaire et d'autres nouveautés peuvent encore arriver avant le déploiement de la version finale. Mais ce One UI 8 va sans doute être l'occasion pour Samsung d'optimiser et corriger des bugs avant tout, surtout qu'Android 16 devrait arriver assez vite cette année.

Pour les amateurs de fonctions IA, One UI 8 semble apporter Now Brief à de nouveaux modèles, comme le Galaxy Z Fold 6. Le Z Flip 6 et le S24 pourraient aussi en bénéficier. Cet outil génère un briefing dynamique qui évolue au fil de la journée pour que vous ne ratiez rien d'important et restiez informé en un coup d'œil. Il est pour l'instant exclusif aux Galaxy S25.

