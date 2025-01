Le partage de fichiers sur Android devient encore plus simple avec cette nouvelle option

Google ajoute une option à son système de partage de fichiers Quick Share. Avec elle, échanger des photos ou autres devient très facile. Voici comment la nouveauté fonctionne.

Jusqu'à il y a peu, partager rapidement un fichier depuis son smartphone Android n'était pas une expérience identique selon le modèle de mobile. Si vous aviez un Samsung, direction Quick Share. Pour les autres, Partage de proximité, la solution de Google, était privilégiée. Pourtant les 2 systèmes faisaient la même chose. Pour mettre fin à cette situation peu pratique, les 2 géants se sont mis d'accord sur une fusion. Début 2024, ils annoncent que Quick Share deviendra la solution unique.

Depuis, lorsque vous touchez l'icône Partager sur votre appareil Android, vous pouvez voir celle de Quick Share au milieu de Gmail, WhatsApp, Messenger et autres. Son avantage principal est de permettre le transfert entre votre appareil et ceux à proximité. Ou même d'Android vers Windows si l'application adéquate est installée sur le PC. Le tout est très intuitif et surtout rapide. Mais peut-être pas assez aux yeux de Google qui veut apparemment aller encore plus vite.

Google met à jour son système de partage de fichiers sur Android avec une option très pratique

En tant normal, quand vous utilisez l'option Envoyer à des appareils à proximité de Quick Share, il faut attendre que ces derniers soient repérés par le smartphone, logique. La nouveauté, c'est que ça ne sera bientôt plus nécessaire. Un bouton Utiliser un QR code fait son apparition dans l'encadré signalant que la recherche est en cours. Appuyer dessus en génère un que le destinataire n'aura plus qu'à scanner pour recevoir le fichier partagé.

Le QR code n'est pas à usage unique. Tant que vous le laissez affiché sur votre écran, tout le monde peut s'en servir et récupérer le document. L'intérêt est donc double : gagner du temps sur les transferts et en effectuer plusieurs en une seule fois. La nouvelle option est en cours de déploiement. Elle est présente dans la version 24.49.33 des Services Google Play. Comme toujours dans ces cas-là, il peut se passer plusieurs jours entre la publication de cet article et l'apparition du partage par QR code sur votre appareil.

Source : 9to5Google