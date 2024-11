Quick Share est enfin disponible pour transférer vos fichiers entre Android et Windows, voici comment le télécharger

Google propose désormais Quick Share, une application de transfert de fichiers rapide entre appareils Android et PC Windows, incluant les appareils ARM comme les laptops Snapdragon. Cette nouvelle solution facilite l’échange de documents, photos et vidéos sans passer par des services tiers, tout en garantissant sécurité et contrôle.

Le transfert de fichiers entre appareils Android et Windows est souvent un casse-tête pour les utilisateurs. Jusqu’à présent, les options étaient limitées, principalement avec des solutions intégrées comme Microsoft Phone Link, qui fonctionne bien mais reste parfois contraignante. Avec Quick Share, Google introduit une alternative rapide et sécurisée qui fonctionne sur de nombreux appareils, y compris ceux utilisant Windows sur ARM, pour simplifier l'échange de fichiers.

Quick Share permet d’envoyer des fichiers tels que des photos, vidéos, documents, et même des dossiers entiers entre un appareil Android et un PC Windows. L'appli est disponible en téléchargement manuel via le site de Google en cliquant sur le bouton “email me a link”. Elle fonctionne sous Windows 10 et versions supérieures pour les systèmes 64 bits, et Windows 11 pour les appareils ARM. Les utilisateurs peuvent ainsi transférer leurs fichiers simplement en utilisant le Wi-Fi et le Bluetooth, offrant une portée de connexion jusqu’à 5 mètres.

Quick Share prend en charge les PC ARM et renforce la sécurité des transferts

Jusqu’à récemment, les appareils sous Windows ARM ne pouvaient pas utiliser Quick Share de façon native et nécessitaient des contournements complexes. Désormais, l’application supporte officiellement ces PC , bien qu’elle ne soit pas encore complètement optimisée en version ARM64 native et utilise pour l’instant l’émulation. Cette compatibilité élargie couvre des appareils comme les laptops Snapdragon, ce qui facilitant l’adoption de cette application pour les utilisateurs de cette plateforme.

Google a conçu Quick Share en tenant compte de la sécurité et de la confidentialité. Les utilisateurs peuvent configurer la visibilité de leur appareil pour recevoir des fichiers uniquement de contacts approuvés ou de tous les utilisateurs à proximité. Avant chaque transfert, une confirmation est requise, et tous les échanges sont protégés par un chiffrement de bout en bout. Avec ces options de contrôle et de sécurité, cette application devient une alternative simple et efficace pour partager des fichiers entre Android et Windows, sans avoir recours à des solutions de stockage en ligne ou par e-mail.