L’application Google Docs sur Android sera bientôt aussi complète que sur PC grâce à ces nouvelles fonctions

Google prépare une mise à jour majeure de son application Docs sur Android. Au programme : des fonctionnalités jusqu’ici réservées à la version web et l’arrivée d’outils dopés à l’IA.

L’application Google Docs sur Android a toujours été en retrait par rapport à sa version web. Certaines options bien pratiques, comme les onglets de documents ou les marque-pages, étaient absentes. Pourtant, Google continue de renforcer l’intégration de son IA Gemini dans ses outils de productivité, comme il l’a récemment fait avec Drive et Gmail, y compris en français. Avec cette mise à jour, la version mobile donc pourrait enfin combler ses lacunes et offrir des fonctionnalités plus avancées, similaires à celles déjà disponibles sur ordinateur.

D’après une analyse du code de l’application, Google prépare plusieurs nouveautés sur Docs pour Android. L’ajout de marque-pages, la création d’onglets et l’intégration d’outils d’intelligence artificielle similaires à ceux de Gmail sont en cours de développement.

Des fonctions avancées et l’IA de Gemini débarquent sur l’application Google Docs pour Android

Parmi les nouvelles fonctions repérées, l’ajout de marque-pages permettra de retrouver rapidement une section clé d’un document. Elle est accessible en sélectionnant du texte puis en tapant sur l’icône « + » dans l’en-tête. Cette option ajoutera une icône de ce dernier à côté du passage enregistré. Déjà présente sur la version web et iOS, cette fonction manquait cruellement sur Android. Autre nouveauté importante : la création d’onglets de documents, jusqu’ici réservée à la version web. Ces derniers faciliteront la navigation dans un document complexe en organisant les sections principales sous forme de volets, visibles en mode édition.

L’élément phare de cette mise à jour est bien sûr l’intégration de Gemini, l’assistant IA de Google. Une icône dédiée apparaîtra dans la barre supérieure. Celle-ci ouvrira un panneau avec des suggestions comme « Résumer ce document » et « Lister les points principaux ». Déjà disponibles sur Gmail, ces outils IA visent donc à rendre l’édition plus rapide et plus fluide, notamment pour les longs documents. Actuellement en phase de test, ces options affichent encore un message d’erreur. Mais une fois déployées, elles rendront l’application Android aussi complète que sur ordinateur.

Source : Android Authority