VPN : pourquoi il est important d’en avoir toujours un dans tous vos déplacements ?

La confidentialité et la protection de la vie privée sont plus que jamais au cœur des préoccupations des internautes. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser un VPN, et c’est encore plus important pour ceux qui sont souvent en déplacement à l’intérieur du pays ou à l’étranger.

Nos smartphones, tablettes et PC portables renferment de nombreuses informations sur nos vies et sur nos activités en ligne. Personne n’est à l’abri des regards indiscrets, encore moins s’il se trouve à des dizaines, voire à des milliers de kilomètres de son domicile.

Si vous voyagez régulièrement, les WiFi publics vont s’imposer à vous à un moment ou à un autre, surtout si vous vous déplacez pour un court séjour. Les forfaits mobiles en itinérance sont souvent de mauvaise qualité, en plus d’être limités en volume.

Pourquoi un VPN est indispensable en déplacement ?

Si vous devez vous connecter au WiFi de votre hôtel, de l’aéroport ou celui d’un restaurant sur place, voici pourquoi il est important d’utiliser un VPN.

Il vous protège contre l’espionnage

Vos données d’activité en ligne peuvent être facilement interceptées. L’administrateur d’un réseau WiFi, le FAI ou même les services de gouvernementaux peuvent obtenir des informations sensibles sur vos appareils, vos données personnelles et sur ce que vous faires en ligne.

L’utilisation d’un VPN permet de minimiser ces risques. En chiffrant toutes vos communications et données de navigation, les VPN rendent illisible ce que vous faites sur Internet.

Vos mots de passe et données de carte bancaire sont plus en sécurité

En chiffrant vos données, les VPN protègent également vos mots de passe et coordonnées bancaires que vous renseignez sur Internet. Un mot de passe compromis peut donner accès à la plupart de vos comptes : professionnels, sites d’achat, applications bancaires, etc.

Cela peut avoir des conséquences désastreuses sur le plan financier, mais aussi professionnel à cause de l’exposition de données sensibles. Mais attention : un VPN ne vous protège pas contre les vols de données par phishing.

Accédez à vos contenus et programmes favoris depuis l’étranger

Toutes les chaînes de TV locales ne sont pas facilement accessibles à l’étranger. Et les plateformes de streaming peuvent appliquer certaines restrictions géographiques en fonction des droits de diffusion de chaque pays.

Si vous souhaitez continuer à accéder à vos contenus et programmes préférés en étant hors de France, un VPN vous sera indispensable la plupart du temps. C’est le cas, par exemple, pour l’application TV d’Orange lorsque vous voyagez hors de l’Europe ou des DOM. Pareil pour l’application France TV qui elle, est restreinte uniquement à la France.

Découvrir Proton VPN

Pourquoi choisir Proton VPN ?

Un VPN pour vos déplacements en France ou à l’étranger c’est bien, mais encore faut-il faire le bon choix. Il existe en effet de nombreux VPN sur le marché, mais tous ne se valent pas. Pour choisir une solution de qualité, il faut observer plusieurs critères importants : la politique de confidentialité, la sécurité, les performances et le nombre de serveurs et pays disponibles.

Proton VPN est reconnu comme étant l’un des meilleurs VPN du marché. En matière de confidentialité, il applique une politique de non-journalisation (No log) qui a fait l’objet de plusieurs audits. De plus, Proton VPN est Open Source et a son siège basé aux Pays-Bas. C’est l’un des pays les plus rigoureux sur les questions liées à la vie privée.

Proton VPN utilise par ailleurs les technologies et normes les plus sécurisées en matière de VPN. Vous y retrouverez notamment le protocole WireGuard, qui est reconnu pour sa sécurité et ses performances. Les protocoles OpenVPN et IKEv2 y sont également disponibles.

Pour ceux qui partent souvent à l’étranger, les critères du nombre de pays et du nombre de serveurs disponibles sont tout aussi importants. Avec ses plus de 11 200 serveurs dans 117 pays différents, Proton VPN vous permet de vous connecter sur des serveurs à proximité, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Cela permet de réduire les latences et de profiter de meilleurs débits. Proton VPN est proposé à partir de 3,59 € par mois.

dès 3.59€ Satisfait ou remboursé 30 jours 11200 serveurs 10 connexions simultanées maximum 117 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 64% 3.59€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 60% 3.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN