Galaxy Tab S10 FE : le prix de la tablette Samsung est en forte baisse grâce à ce bon plan

La Galaxy Tab S10 FE fait l'objet d'une superbe offre à saisir sur le site Carrefour ! Pendant une durée limitée, la tablette Samsung bénéficie d'une remise globale de presque 270 euros par rapport à son prix d'origine.

Près de quatre mois après avoir été lancée par Samsung, la Galaxy Tab S10 FE devient de plus en plus abordable en termes de prix. En effet, jusqu'au dimanche 20 juillet 2025, la tablette disponible dans un coloris gris peut vous revenir à exactement 312,99 euros au lieu de 579,99 euros chez Carrefour.

La réduction de 267 euros se fait en deux étapes : une remise immédiate de 180 euros de la part de l'enseigne de la grande distribution et une remise fidélité de 15 % (soit 87 euros) si vous possédez la carte Carrefour. Pour information, les 87 euros de remise fidélité iront directement dans la cagnotte et la livraison du produit peut se faire gratuitement à domicile, en magasin ou en point relais.

Concernant ses principales caractéristiques, la Galaxy Tab S10 FE possède un écran LCD tactile de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels, une densité de 249 ppp et une fréquence d’affichage de 90 Hz. La tablette du géant coréen Samsung embarque également un processeur Exynos 1580, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage extensible jusqu'à 2 To (via une carte microSD non fournie), une batterie de 8000 mAh et le système d'exploitation Android 15.

À propos de la partie photo/vidéo de la tablette, celle-ci comprend une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 12 MP. Enfin, la connectivité de l'appareil inclut notamment le Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS et un port USB-C.