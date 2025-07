Et si le meilleur smartphone pliable de 2025 était signé Google ? On sait pratiquement tout sur le Google Pixel 10 Pro Fold, même son prix

Dans les prochaines semaines, Google devrait dévoiler ses Pixel 10. Aujourd’hui, on connait tout des caractéristiques techniques du roi de la gamme, le Pixel 10 Pro Fold. Un smartphone pliable qui miserait sur une grande autonomie, mais aussi sur un écran extérieur plus grand.

Le Pixel 10 Pro Fold devrait être présenté dans les prochaines semaines, aux côtés des autres Pixel 10. La particularité du produit, comme son nom l’indique, et d’adopter un format pliable type « Fold ». Aujourd’hui, le site Android Headlines affirme avoir obtenu toutes ses caractéristiques techniques.

Comme sur les précédents modèles, le Pixel 10 Pro Fold embarquerait deux écrans, un grand écran intérieur pliable et un écran externe. Classique. Si le premier garderait son format de 8 pouces, le deuxième passerait de 6,3 pouces à 6,4 pouces. On se souvient que sur le Pixel 9 Pro Fold, nous avions été déçus par les bords larges et disgrâcieux de la dalle externe, un souci qui pourrait être réglé sur ce modèle. Plus encore, la luminosité des écrans passerait à 3000 nits.

Un smartphone qui mise sur l’autonomie

A l’intérieur du châssis, on trouverait un SoC Tensor G5, le processeur de Google gravé en 3 nm, mais aussi 16 Go de RAM. Côté stockage, on pourrait compter sur 256 Go, 512 Go ou 1 To. L’amélioration la plus intéressante se situerait au niveau de la batterie, avec un accumulateur de 5015 mAh contre 4650 mAh pour le Pixel 9 Pro Fold. Une amélioration appréciable.

Niveau photo, la firme de Mountain View nous resservierait un module qui composé de trois capteurs (48 Mp, 10 Mp et 10 Mp) ainsi qu’un capteur selfie de 10 Mp. On sait que de ce côté, Google se débrouille bien, notamment grâce à son algorithme performant. Pas de changement non plus au niveau du design, vraisemblablement, mis à part sur un point. Le Pixel 10 Pro Fold serait en effet certifié IP68, ce qui en ferait le premier Fold dans ce cas.

Et le prix dans tout ça ? Il y a quelques jours, le leaker Roland Quandt les a laissé fuiter sur Bluesky. Pas de bonne surprise à ce niveau, nous restons sur un produit cher :

256 Go : 1899 euros

512 Go : 2029 euros

1 To : 2289 euros

En plus du Fold, Google présenterait le Pixel 10, le Pixel 10 Pro ainsi que le Pixel 10 Pro XL.

Source : Android Headlines