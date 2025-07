Voici quand l’univers pourrait disparaître, cette étude donne le temps qu’il lui reste

Des scientifiques ont calculé quand l'univers s’effondrera puis disparaîtra. C'est une hypothèse qui va à l'encontre de la théorie de son expansion infinie, mais elle donne une échéance étonnement précise.

L'univers est vaste. Très vaste. En fait, il est de plus en plus grand à mesure que le temps passe. C'est en tout cas ce que dit la théorie la plus communément admise : l'univers est en extension permanente. À partir de là découle une autre observation, à savoir qu'il ne mourra jamais. Mais est-ce réellement le cas ? En l'état actuel de nos connaissances, impossible de répondre de manière catégorique à la question. On peut cependant émettre des hypothèses argumentées.

Voilà ce qu'a fait une équipe de chercheurs internationale. Non seulement ces derniers pensent que l'univers à une durée de vie maximale, et en plus ils sont parvenus à déterminer quand elle sera atteinte. Par extension, les scientifiques avance la date à laquelle il n'y aura plus rien. Cette théorie s'appuie sur les modèles récents suggérant que l'énergie noire, qui compose environ 95 % du cosmos est dynamique, plutôt que d'exercer une pression constante poussant l'univers à s'étendre sans fin.

L'univers va-t-il disparaître un jour ? Des scientifiques disent que oui et donne une date

En clair, imaginez l'univers comme un élastique. Vous tirez dessus progressivement jusqu'à atteindre le point de tension maximum. Puis, au lieu de rompre, l'élastique se rétracte jusqu'à converger en un point unique. Voilà le scénario imaginé par les chercheurs.

Et après leurs calculs, les résultats sont étonnement précis : l'univers atteindra au mieux l'âge de 33,3 milliards d'années. Comme il en a déjà 13,8, cela veut dire que l'univers disparaîtra dans environ 20 milliards d'années. Évidemment nous ne serons plus là pour le voir, notre Soleil se sera éteint bien avant ça.

Toujours selon la théorie, l'univers arrivera à sa taille maximale dans 7 milliards d'années. Après ça commencerait son lent processus de rétractation. Il reste maintenant à confronter ces idées à des mesures concrètes. En attendant, les avancées scientifiques permettent de découvrir petit à petit les secrets de l'espace, et il est évident qu'il en recèle encore beaucoup.