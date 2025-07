Vous n’ouvrirez plus jamais Spotify comme avant grâce à cette nouveauté

Un simple geste pourrait bientôt suffire pour lancer vos chansons préférées avec Spotify. Une fonction cachée dans une application officielle révèle un projet inattendu. Cette nouveauté pourrait bien changer vos habitudes d’écoute.

OnePlus et Oppo ont récemment dévoilé leur nouvelle génération d’écouteurs sans fil. Ces modèles misent sur des commandes tactiles et une intégration plus poussée avec les applications musicales. Une découverte dans l’application HeyMelody, qui sert à configurer ces accessoires, laisse penser qu’une fonction très attendue pourrait bientôt débarquer. Il s’agit d’une nouvelle façon d’interagir avec Spotify, sans sortir le téléphone de la poche.

L’analyse du code de la dernière version de l’application HeyMelody révèle la mention de Spotify Tap. Cette fonction permet de lancer ou de changer de morceau en effectuant un double ou triple tap sur un écouteur. Déjà proposée chez Bose, Sony ou Marshall, elle rend l’accès à la musique instantané. Pour le moment, on ne sait pas si cela concernera uniquement les nouveaux modèles ou aussi les écouteurs actuels comme les OnePlus Buds 4. Il est en revanche peu probable que des modèles concurrents comme les Galaxy Buds3 Pro de Samsung bénéficient d’une telle intégration, car chaque constructeur développe ses propres solutions.

Spotify Tap permettra bientôt de contrôler la musique d’un simple geste sur les écouteurs

Les premiers essais montrent qu’il sera possible d’assigner ce geste à un seul écouteur ou aux deux. L’utilisateur pourra ainsi démarrer la lecture ou passer à un autre morceau rapidement, sans toucher son téléphone. Cette approche transforme les écouteurs sans fil en télécommande miniature, pensée pour une utilisation encore plus fluide. Cette simplicité pourrait séduire ceux qui veulent profiter de Spotify sans manipulation supplémentaire et sans se soucier de l’application.

Pour l’instant, ni OnePlus ni Oppo n’ont confirmé officiellement la sortie de Spotify Tap sur leurs écouteurs. La fonction est encore en phase de test, et des ajustements sont nécessaires pour affiner l’interface et la configuration des gestes. Cette information, repérée dans HeyMelody et relayée par Android Authority, montre la volonté d’offrir plus de liberté aux utilisateurs. Si elle se concrétise, cette nouveauté placera ces écouteurs au même niveau de praticité que certaines grandes marques déjà compatibles.