Si le Galaxy Z Flip 7 FE est si cher, c’est à cause de ce choix caché de Samsung

Samsung frappe fort avec sa nouvelle génération de smartphones pliants, les Galaxy Z Flip 7. Pourtant, une version soi-disant plus accessible intrigue par son tarif élevé. Derrière ce prix, une tactique bien connue guide discrètement les utilisateurs vers un choix précis.

Samsung a présenté la semaine dernière sa nouvelle gamme de smartphones pliants lors d’une grande conférence Unpacked. Deux modèles ont été dévoilés : le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 7 FE. Avec ces appareils, la marque coréenne continue d’affirmer sa domination sur le marché du pliable, tout en répondant à la concurrence de Motorola et d’Apple. Chaque année, ces modèles s’améliorent, intégrant des écrans plus grands et des charnières plus solides. Mais la question du prix reste un point sensible pour de nombreux utilisateurs.

Le Galaxy Z Flip 7 est proposé à partir de 1 199 €, tandis que le Z Flip 7 FE débute à 999 € pour 128 Go. Sur le papier, la version FE semble pensée pour offrir une alternative plus « abordable ». Pourtant, avec seulement 200 € d’écart, beaucoup d’utilisateurs hésiteront peu avant de choisir le modèle plus complet. Cette différence réduite laisse deviner une stratégie bien précise : orienter le choix plutôt que réellement proposer un modèle économique.

Samsung joue sur le prix pour pousser les utilisateurs vers le Galaxy Z Flip 7 plus cher

Le Z Flip 7 FE sert avant tout à créer un point de comparaison. À 999 €, il paraît presque logique d’ajouter un peu plus pour accéder à un smartphone mieux équipé. Samsung applique ici la méthode dite « d’ancrage de prix », largement utilisée dans d’autres secteurs. Comme chez McDonald’s, où il devient facile de prendre un menu plus grand pour seulement 1 € de plus, le fabricant propose un « leurre » qui rend le modèle standard plus séduisant. Cette approche psychologique influence les décisions sans que les utilisateurs s’en rendent compte.

Le Z Flip 7 FE reprend l’architecture du Z Flip 6, avec un processeur moins puissant et un écran légèrement plus petit. Il donne l’impression d’une option économique, mais n’a pas été pensé pour convaincre. Beaucoup se tourneront vers le Z Flip 7, doté d’un écran principal de 6,9 pouces, d’une batterie plus grande et d’un design plus fin. Cette stratégie rappelle aussi les futures baisses de prix prévues, comme pour les anciens modèles FE. Samsung pourra plus tard ajuster son tarif pour stimuler les ventes sans nuire à son image haut de gamme. En attendant, l’objectif est clair : renforcer les ventes du modèle principal dès son lancement.