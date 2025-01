Comment cacher efficacement son activité sur internet ?

Vous souhaitez que votre activité en ligne reste privée ? Mauvaise nouvelle, vous êtes épiés de tous les côtés. L'un des moyens les plus sûrs et les plus simples de garantir sa confidentialité sur internet est de recourir aux services d'un fournisseur de VPN.

Si vous ne protégez pas votre connexion à internet, votre activité en ligne peut être scrutée par des tiers. Il peut s'agir de votre fournisseur d'accès à internet, des sites que vous consultez, ou des entreprises qui développent des traqueurs et mouchards pour les pages web. Vos données peuvent également être interceptées par des pirates ou des agences gouvernementales. Par défaut, partez du principe que vous n'avez pas de vie privée ou droit à une quelconque confidentialité sur internet.

Problème, vous n'avez pas forcément envie que certaines informations tombent entre de mauvaises mains. Que vous visionniez de la pornographie, que vous vous renseigniez sur un problème médical dont vous ou l'un de vos proches souffrez, que vous téléchargiez des fichiers en P2P ou pour n'importe quelle activité du quotidien, ce que vous faites sur internet ne devrait pouvoir concerner que vous-même. Ce n'est malheureusement pas le cas, mais il existe des solutions pour régler ce problème et protéger sa vie privée sur internet.

Utiliser un VPN pour protéger son activité en ligne

Vous avez déjà sans doute entendu parler des VPN. Ces plateformes font office d'intermédiaire entre votre appareil et les serveurs des sites ou plateformes auxquelles vous tentez de vous connecter. De ce fait, les tiers ne peuvent pas remonter votre piste. Votre FAI va seulement détecter que vous accédez à un certain serveur, fourni par votre service VPN, sans pouvoir aller plus loin et savoir quels sites vous consultez. Et dans l'autre sens, les sites visités ne pourront pas savoir que c'est vous qui êtes en train d'utiliser leur plateforme, puisqu'ils ne pourront vous suivre que jusqu'à ce fameux serveur VPN intermédiaire.

De plus, un bon VPN ne va pas se contenter de jouer un rôle de proxy entre vous et internet. Il va aussi chiffrer l'intégralité du trafic entrant et sortant. Personne ne peut donc intercepter et exploiter vos informations, qu'il s'agisse du FAI, des sites web visités, ou encore d'éventuels pirates ou espions qui chercheraient des données compromettantes à votre sujet, ou des coordonnées bancaires.

Vous l'avez compris, le rôle du fournisseur VPN est très important dans ce contexte. Il est donc primordial de choisir un service de confiance, réputé et performant. Vous pouvez d'emblée oublier les VPN gratuits, dont le chiffrement n'est pas toujours suffisamment solide, la vitesse de connexion est lente, et qui peuvent revendre vos informations pour se rémunérer. Seul Proton VPN propose une formule gratuite vraiment intéressante, qui protège véritablement votre activité en ligne, et sans publicité.

Les avantages de Proton VPN

Proton VPN est d'ailleurs l'un des meilleurs fournisseurs de VPN du marché. Il cache votre adresse IP réelle, et l'abonnement Proton VPN Plus permet même de choisir un emplacement de serveur dans plus de 110 pays, ainsi que de bénéficier de la fonction double hop, qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour s'assurer de ne pas être détecté. Son bloqueur de publicités et de traqueurs NetShield bloque les publicités qui portent atteinte à la vie privée, empêche les traqueurs de surveiller votre navigation et protège vos appareils des logiciels malveillants.

La plateforme adopte une stricte politique d'absence de logs, ce qui signifie qu'elle ne conserve aucune trace de votre activité en ligne sur ses serveurs. Proton VPN a été audité par des cabinets de sécurité indépendants, dont les rapports complets sont disponibles publiquement, pour montrer patte blanche. Ajoutons que l'entreprise est basée en Suisse, dont la neutralité n'est pas qu'un cliché. Les lois de confidentialité et de protection de la vie privée du pays sont très rigoureuses et la Suisse ne fait partie d'aucune alliance de renseignement de type 5 Eyes, 9 Eyes ou 14 Eyes. Elle n'est donc pas tenue de partager les données relatives aux clients des entreprises qui y sont basées.

Proton VPN joue aussi la carte de la transparence. Son code est open source, assurant qu'il ne contient pas de vulnérabilité ou de porte dérobée. De nombreuses informations telles que l'identité des propriétaires de la société, son équipe de direction, les données qui sont collectées et la manière dont elles sont traitées, sont accessibles à tout le monde. Pour ne rien gâcher au tableau, Proton VPN offre les débits les plus rapides du marché, débloque les contenus géorestreints et permet le téléchargement rapide en P2P.

Vous pouvez l'essayer gratuitement avec Proton Free pour un appareil. Proton VPN Plus donne la possibilité de protéger jusqu'à dix appareils et d'accéder à toutes les localisations et fonctionnalités. L'abonnement offre une solution complète pour cacher efficacement son activité en ligne, et bien plus encore, pour seulement 4,49 euros par mois, avec une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Avec la formule Proton Unlimited à 7,99 euros mensuels, vous obtenez en outre un gestionnaire de mots de passe, un client mail, une application de calendrier et un espace de stockage cloud de 500 Go sécurisés.

