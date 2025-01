Comment booster la vitesse de votre connexion VPN ?

Utiliser un VPN peut rendre votre connexion internet moins performante, et c’est tout à fait normal. Mais grâce à quelques astuces, vous pouvez améliorer les débits et profiter d’une expérience plus fluide.

À cause de la manière dont ils fonctionnent, les VPN réduisent la vitesse d’Internet. C’est le prix à payer pour profiter de tous les avantages qu’offre ce genre d’outil. Les VPN sont en effet aussi indispensables que les antivirus de nos jours.

Avec les connexions fibres, les débits sont si élevés qu’une légère baisse de performances peut passer totalement inaperçue. Mais quand ils sont mal utilisés, les VPN peuvent accentuer la dégradation de la qualité de connexion. Voici donc quelques astuces pour rendre votre VPN beaucoup plus rapide.

Choisissez des serveurs proches de votre position géographique

Si vous n’avez aucune contrainte sur le choix du pays, optez toujours pour les serveurs les plus proches de votre localisation réelle. Cette proximité permet d’avoir les meilleurs débits possibles et surtout de meilleures latences. En effet, plus le serveur est éloigné, plus la distance à parcourir par vos requêtes est grande, et cela affecte négativement les performances.

Si vous devez choisir un pays autre que celui dans lequel vous êtes, choisissez de préférence les emplacements voisins. Le nombre de pays que propose l’application est donc important, au même titre que le nombre total de serveurs.

Plus il y a de pays disponibles dans votre VPN, plus vous avez la possibilité de choisir des serveurs proches, peu importe l’endroit où vous vous trouvez dans le monde.

Vérifiez la charge des serveurs

Plus il y a de personnes connectées sur un serveur VPN, plus lente sera votre connexion. La plupart des VPN permettent toutefois de vérifier la charge de chaque serveur. Privilégiez donc ceux qui sont au vert. Cette couleur indique généralement qu’il y a un faible niveau d’encombrement.

Le nombre de serveurs que propose le VPN est donc important, encore une fois. Plus il y en a, mieux la charge est répartie entre les serveurs. Les meilleurs VPN disposent de plus de 10 000 serveurs dans le monde. C’est le cas de Proton VPN qui propose plus de 11 000 serveurs dans 117 pays différents.

Faites le choix d’un protocole efficace

Prenez les choses en main ! Les VPN sont généralement compatibles avec plusieurs protocoles de tunneling. La vitesse de votre connexion dépend grandement du choix de ce protocole. Le plus populaire depuis quelques années n’est autre que WireGuard. Il est beaucoup plus léger et permet de profiter de meilleurs débits, tout en restant sécurisé.

Certains protocoles propriétaires sont basés sur WireGuard, mais portent des noms différents. Si votre application le permet, nous vous recommandons donc de désactiver la sélection aléatoire du protocole et de faire le choix de WireGuard ou de ses variantes propriétaires.

S’il n’est pas disponible (tous les meilleurs VPN le proposent), vous pouvez opter pour en priorité pour le protocole IKEV2 ou encore OpenVPN UDP en dernier recours. Ce dernier est un peu plus lent.

Choisissez un VPN réputé pour sa qualité de service

S’il existe de nombreuses applications VPN, toutes ne se valent pas. La qualité des débits dépend notamment de qualité des infrastructures du fournisseur, en plus du nombre de serveurs dont il dispose.

Pour une meilleure expérience, il faut déjà faire l’impasse sur les VPN gratuits, sauf les solutions dont la gratuité passe par une période de rétraction. Généralement de 30 jours, cette garantie « satisfait ou remboursé » vous permet de tester le VPN sans aucune limitation.

Certaines solutions comme Proton VPN utilisent par ailleurs des technologies qui permettent d’optimiser la qualité de service. C’est le cas de la fonctionnalité baptisée VPN Accelerator. Grâce à une combinaison de technologies, elle permet d’augmenter significativement la fluidité du VPN.

Proton VPN y parvient en répartissant la charge du processeur entre plusieurs processus d’une part, mais aussi en optimisant le trajet entre le serveur VPN et le serveur de destination.

Enfin, un algorithme de contrôle de flux TCP baptisé BBR permet également au VPN d’éviter la congestion du réseau et donc de réduire les latences.

Le Split Tunneling : profitez de la qualité d’origine de votre connexion Internet

Pourquoi vous priver de toute la puissance de votre connexion fibre ? Le Split Tunneling est l’une des fonctionnalités les plus appréciées des VPN. Celle-ci permet de limiter leur utilisation à certaines activités ou applications.

Le VPN fait ainsi passer une partie de votre trafic par son tunnel chiffré et l’autre par votre connexion conventionnelle. Vous pouvez par exemple indiquer au VPN de couvrir uniquement des activités comme le streaming et les téléchargements. Pour le reste, vous pourrez exploiter la pleine capacité de la connexion de votre FAI.