Proton VPN se réinvente : découvrez la nouvelle version, avec une interface repensée et des fonctionnalités enrichies

Proton VPN fait peau neuve. L’application est disponible dans une nouvelle version au design plus moderne, plus fluide, avec de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience utilisateur.

Réputé pour sa sécurité et pour sa politique de confidentialité parmi les plus strictes, Proton VPN joint l’utile à l’agréable et procède à une refonte complète de son application. Celle-ci adopte un nouveau look minimaliste, plus moderne, avec de nouvelles icônes. Elle introduit également de nouvelles fonctionnalités, et notamment des options de personnalisation pratiques qui rendent l’expérience plus dynamique.

Refonte de Proton VPN : quelles sont les nouveautés ?

Déployée sur la version Android de Proton VPN il y a quelques mois, cette refonte arrive aujourd’hui sur Windows et iOS. Vous pouvez donc la retrouver dans la dernière version de l’application sur PC, iPhone et sur Android.

Nouvel écran d’accueil

Les changements s’observent dès l’écran d’accueil qui est plus compact, avec une prédominance de deux couleurs : le gris et le vert. L’interface est également mieux organisée pour faciliter l'accès aux emplacements favoris, tout en mettant l’accent sur la personnalisation et sur l'accès rapide aux paramètres importants.

Sur le flanc droit de l’écran d’accueil de la version Windows, vous avez notamment une colonne pour accéder rapidement à quelques paramètres : Kill Switch, Port-forwarding, Split Tunneling et plus encore.

Des profils personnalisés

Proton VPN propose désormais plusieurs profils par défaut. En fonction du type d’usage que vous souhaitez faire du VPN, ces profils vous permettent de vous connecter plus rapidement, avec les paramètres adéquats pour une meilleure expérience.

Vous avez notamment les profils suivants : Streaming États-Unis pour accéder au catalogue américain de Netflix par exemple ; Jeux vidéo pour choisir des serveurs optimisés ; Anti-censure pour contourner des restrictions géolocalisées. Vous pouvez également opter pour un profil Sécurité maximale (via Secure Core), P2P ou encore Travail/école.

Bien sûr, Proton VPN vous permet d’ajouter et de modifier des profils personnalisés en fonction de vos usages spécifiques.

Des Widgets sur Android et iOS

C’est l’une des nouveautés les plus pratiques de la nouvelle version de Proton VPN. Sur smartphone, vous pouvez désormais ajoute un widget sur l’écran principal d’Android ou iOS et régler la taille pour qu’elle s’adapte à l’espace disponible.

Le Widget permet de se connecter plus rapidement en un clic, sans avoir à ouvrir l’application. Vous pouvez également vous déconnecter de la même manière.

Découvrir Proton VPN

Proton VPN : une protection avancée de la vie privée

La plupart des utilisateurs utilisent un VPN pour protéger leur vie privée ou encore pour profiter d'un Internet plus libre. Pour ce qui est de la sécurité, Proton VPN est l'une des applications les plus fiables du marché. Cette solution est éditée par Proton AG, une entreprise basée aux Pays-Bas qui est un pays connu pour son intransigeance sur les questions liées à la vie privée.

De plus, avec son statut de VPN No Log ayant fait l'objet de plusieurs audits indépendants, vous bénéficiez d'une double couche de protection. En effet, même si la justice l'obligeait à fournir des informations sur ses utilisateurs, Proton VPN n'aura rien à dévoiler puisqu'il ne conserve pas de journal d'activités.

Pour le reste, le VPN s'appuie sur les protocoles les plus sécurisés, dont WireGuard, OpenVPN ou encore Steath. Enfin, l'application dispose de plus de 12000 serveurs et 117 pays au choix dans sa version la plus récente. Elle est disponible à partir de 3,59 € par mois.