Le Snapdragon 7+ Gen 2 veut conjuguer expérience premium et prix modéré

Qualcomm annonce un nouveau processeur pour les smartphones milieu de gamme : le Snapdragon 7+ Gen 2. Profitant du travail du fondeur sur ses composants haut de gamme, le Snapdragon 7+ Gen 2 veut apporter aux téléphones abordables toute l’expérience des smartphones premium grâce à l’intelligence artificielle. Présentation.

Il y a un an, pratiquement jour pour jour, Qualcomm présentait le Snapdragon 7 Gen 1. Il s’agissait du premier Snapdragon « Gen » pour la gamme 7 des SoC de Qualcomm. Le but du fondeur de San Diego était simple : créer sur le milieu de gamme le même engouement que pour le Snapdragon 8 Gen 1 qui a été présenté quelques mois plus tôt lors du Snapdragon Summit. Pour séduire les constructeurs, Qualcomm n’avait pas lésiné sur les arguments marketing directement hérités du Snapdragon 8 Gen 1 : gravure en 4 nm, modem 5G intégré, Quick Charge 4+, triple processeur d’image, RAM au format LPDDR5, etc.

Malgré de très beaux arguments, le Snapdragon 7 Gen 1 connait une carrière commerciale assez timide. Vous ne le retrouvez aujourd’hui que dans deux ou trois terminaux : la version chinoise du Reno8 Pro d’Oppo, le tout récent Xiaomi 13 Lite et un obscur Xiaomi Civi 2. C’est peu pour un SoC qui se voulait être une vraie révolution sur le segment milieu de gamme. Un marché hétéroclite où vous retrouvez trois typologies de processeurs.

Il faut sauver le soldat Snapdragon 7 Gen 1

D’abord, le Snapdragon 8+ Gen 1, choisi par les constructeurs qui misent sur le rapport puissance / prix : Reno9 chez Oppo, Realme GT Neo5, etc.). Ensuite, les SoC abordables de Qualcomm, comme le Snapdragon 778G chez Poco, ou le Snapdragon 695 chez Honor et Oppo. Enfin, les SoC de MediaTek qui attirent les marques qui veulent éviter une envolée folle de leurs tarifs à cause de l’inflation. C’est le cas de Samsung ou de Vivo.

Devant ce constat, Qualcomm revoit sa copie. Si le Snapdragon 7 Gen 1 n’a pas (encore ?) trouvé son public, voici donc son remplaçant : le Snapdragon 7+ Gen 2 (non, il n’y a pas de 7 Gen 2 standard). Il s’agit d’un SoC qui a une double mission. D’abord, faire oublier le Snapdragon 8+ Gen 1 que les marques apprécient encore en ce début d’année 2023 pour son rapport qualité prix (comme Motorola, Realme, Honor ou encore OnePlus). Ensuite, multiplier les services nourris à l’intelligence artificielle pour offrir une expérience premium à des téléphones qui restent « abordables ».

Snapdragon 7+ Gen 2 : plus puissant, moins gourmand, plus intelligent

Quels sont les arguments du Snapdragon 7+ Gen 2 pour y parvenir. D’abord des cœurs Kryo plus rapides, pouvant monter jusqu’à 2,91 GHz pour le Kryo Prime. Qualcomm annonce une puissance de calcul 50 % supérieure à celle du Snapdragon 7 Gen 1. Ensuite un GPU plus costaud : sa puissance serait deux fois supérieure à celle du SD 7 Gen 1. Cela permet au SoC d’être compatible VRS pour plus de réalisme dans les jeux. Sans oublier la traditionnelle baisse de consommation d’énergie, ici de 13 % sur une tâche identique. En outre, le SD 7+ Gen 2 gagne Snapdragon Sound et les derniers codecs audio faible latence du Snapdragon 8 Gen 2.

Comme il n’y a pas que le jeu dans la vie, Qualcomm renforce aussi le triple coprocesseur d’image Spectra en augmentant l’échantillonnage de couleurs, de 10 à 18 bits. Cela devrait améliorer les contrastes, les couleurs et la luminosité, notamment dans les scènes à faible luminosité. Comme son prédécesseur, le SD 7+ Gen 2 est compatible avec les capteurs de 200 mégapixels. Vous retrouvez également le modem Snapdragon X62 déjà croisé dans le SD Gen 1. Nous aurions préféré que Qualcomm choisisse le Snapdragon X65 du Snapdragon 8 Gen 1. D’autant que Qualcomm offre au SD 7+ Gen 2 son routeur FastConnect 6900, avec Bluetooth 5.3 et WiFi 6E.

Meilleure connectivité, meilleure photo en basse luminosité, plus de puissance, moins de gourmandise en énergie, le Snapdragon 7+ Gen 2 pourrait presque rivaliser avec le Snapdragon 8+ Gen 1. Il ne lui manque finalement pas grand-chose. Reste à savoir si le concept va séduire les constructeurs. Selon Qualcomm, les premiers appareils équipés seront présentés dans les prochaines semaines. Cela va donc arriver très vite.