Galaxy S24 : la puce Snapdragon 8 Gen 3 serait bien plus puissante que l’A16 d’Apple

Les smartphones Android avec une puce Snapdragon 8 Gen 2 viennent à peine d’arriver sur le marché, mais nous entendons déjà parler du Snapdragon 8 Gen 3, que l’on retrouvera sur quelques appareils à la fin de 2023.

Alors que Samsung vient à peine de sortir ses nouveaux Galaxy S23 avec la récente puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, un rapport évoque déjà l’existence d’un processeur encore plus puissant, celui qui équipera les smartphones de 2024. Le Snapdragon 8 Gen 3 n’est pas attendu avant la fin de l’année sur des smartphones tels que les Xiaomi 14, le OnePlus 12 ou encore les Galaxy S24, mais on en sait peut-être déjà plus au sujet de ses performances.

Sur Meeco, un réseau social sud-coréen, un internaute prétend avoir mis la main sur une capture d’écran d’un test d’un prototype de Snapdragon 8 Gen 3 sur Geekbench. La puce aurait réussi à obtenir un score de 1930 points sur un cœur, et 6236 points sur tous ses cœurs. C’est bien plus que le Snapdragon 8 Gen 2 actuel, qui n’obtient lui qu’environ 1500 points et 5200 points, respectivement.

Le Snapdragon 8 Gen 3 dépasse la puce des iPhone 14 Pro

En plus d’une hausse de performances de l’ordre de près de 30 % sur un cœur et 20 % sur tous les cœurs par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 actuel, le Snapdragon 8 Gen 3 dépasserait également les performances de la puce A16 d’Apple, que l’on retrouve dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. Pour rappel, cette dernière culmine en ce moment à 1800 points et 6500 points environ.

Pour atteindre un tel niveau de performances, Qualcomm miserait cette fois-ci toujours sur une configuration à 8 cœurs, mais avec un arrangement différent. Le Snapdragon 8 Gen 3 opterait pour une configuration 1+5+2, contre 1+4+3 pour le modèle actuel. Qualcomm aurait donc décidé de se séparer d’un nouveau cœur efficient pour privilégier les performances.

De plus, on sait que la prochaine génération de puces sera très probablement gravée en 3 nm par TSMC ou Samsung, ce qui augmentera non seulement leurs performances, mais également leur efficacité énergétique. Cependant, si cette rumeur s’avère exacte et que le Snapdragon 8 Gen 3 dépasse bien la puissance de la puce A16, il faut garder à l’esprit qu’Apple prépare lui aussi une nouvelle puce A17 pour les iPhone 15, qui arrivera quelques mois plus tôt. Le géant américain n’est donc pas près de laisser sa place de leader dans le domaine.