Le Snapdragon 7 Gen 1 est officiel et va secouer le marché des smartphones abordables

Qualcomm a dévoilé deux nouveaux SoC. Le Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi que le Snapdragon 7 Gen 1, longtemps attendu, mais jamais arrivé. Premier composant de la série 7 gravé en 4 nm, comme les dernières générations de la série 8, le Snapdragon 7 Gen 1 profite d’une connectivité mise à jour et d’une plate-forme plus puissante. Les premiers smartphones équipés arriveront dans les prochaines semaines. Honor, Oppo et Xiaomi seraient les premiers à en bénéficier.

Nous avons publié plus tôt dans la journée un article dédié à l’officialisation du Snapdragon 8+ Gen 1, nouveau fleuron du catalogue de Qualcomm pour les smartphones haut de gamme. Nous avons détaillé quels sont les changements entre le Snapdragon 8 Gen 1 et son remplaçant. Et nous avons également publié une liste des marques qui devraient, selon le fondeur, présenter un smartphone équipé dans le courant du troisième trimestre 2022. Et il y en a plus d’une quinzaine. Samsung n’est pas présent, mais nous savons d’ores et déjà que le Galaxy Fold 4 devrait en profiter.

Le Snapdragon 7 Gen 1 est le premier SoC de la série 7 gravé en 4 nm

Le Snapdragon 8+ Gen 1 n’était pas le seul SoC à être officialisé aujourd’hui. Il y a également le Snapdragon 7 Gen 1. C’est un SoC dont nous entendons parler depuis très longtemps. Il aurait dû être officialisé en même temps que le Snapdragon 8 Gen 1. Mais ce fut le Snapdragon 778G+ qui l’a remplacé. L’arrivée du Snapdragon 7 Gen 1 ne devrait pas passer inaperçu sur le marché milieu de gamme (entre 400 et 700 euros), en proposant des performances et des optimisations aujourd’hui réservées au haut de gamme.

Première surprise : le Snapdragon 7 Gen 1 est gravé en 4 nm LPE. Il est fabriqué chez Samsung. Il est le premier de la série 7 à bénéficier d’une telle finesse, le SD778G+ étant gravé en 6 nm et le SD780G en 5 nm. La cadence de ces cœurs est légèrement différente de celle du SD778G+. Le cœur Prime va à 2,4 GHz, les cœurs Gold à 2,36 GHz et les cœurs Silver à 1,8 GHz. Ici, Qualcomm met donc l’accent sur les trois cœurs Gold qui vont absorber de très nombreuses tâches. Qualcomm affirme que ce nouveau SoC est 20 % plus performant que son prédécesseur dans les graphismes, lui offrant la compatibilité avec la définition Quad HD+. Reste à savoir si des constructeurs prendront le risque d’en profiter.

Les premiers smartphones arriveront avant la fin du mois de juin 2022

Le Snapdragon 7 Gen 1 profite de quelques optimisations. Ses coprocesseurs de traitement d’image Spectra peuvent gérer les capteurs jusqu’à 200 mégapixels, contre 192 mégapixels précédemment. Le Bluetooth passe de la version 5.2 à la version 5.3. La vitesse de connexion 5G passe de 3,7 Gb/s à 4,4 Gb/s. Il y a un nouveau processeur pour la sécurité. Le moteur d’intelligence artificielle est 30 % plus performant. Et puis voilà.

Le Snapdragon 7 Gen 1 devrait très bientôt apparaitre au cœur de nouveaux smartphones. Qualcomm annonce en effet que Oppo, Honor et Xiaomi ont d’ores et déjà passé commande. Et les premiers modèles équipés seront officialisés au second trimestre 2022. Soit avant la fin du mois prochain. Et l'un d'entre eux devrait justement être le Reno8 qui devrait être officiel la semaine prochaine.