Oppo lance les Reno 9, ses nouveaux smartphones de milieu de gamme avec écrans incurvés

Les Reno 9, 9 Pro et 9 Pro+ font enfin leur entrée sur le marché des smartphones. Au programme cette année, une hausse de leur puissance bienvenue, mais également un très bel écran OLED incurvé.

Comme on s’y attendait, Oppo vient de lancer trois nouveaux smartphones en Chine, les Reno 9, 9 Pro et 9 Pro+. Ceux-ci succèdent directement au Reno 8 que nous avions pu tester il y a quelques semaines. Le Reno 9 est propulsé par un Snapdragon 778G, tandis que le Reno 9 Pro a droit à un MediaTek Dimensity 8100 Max. Le Reno 9 Pro+ est lui le plus performant, puisqu’il est équipé d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, comme le récent Honor 80 Pro.

S’ils se montraient tous puissants, ils ne feront probablement pas partie des smartphones les plus autonomes. Les Reno 9 et 9 Pro miseront sur une batterie de seulement 4500 mAh avec la recharge rapide 67 W, tandis que le Reno 9 Pro+ pourra compter sur une batterie de 4700 mAh avec la recharge rapide 80 W.

Un bel écran incurvé et une partie photo intéressante

Les trois smartphones profiteront du même écran FHD+ OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce dernier a la particularité d’être incurvé, ce qui n’est pas habituel sur des smartphones de milieu de gamme. On peut également noter des bordures très fines tout autour de l’écran, ce qui donne un aspect très moderne aux appareils.

Côté photo, tous les smartphones utiliseront un capteur frontal de 32 MP IMX709, logé dans un poinçon au centre de l’écran. Au dos, le Reno 9 sera équipé de deux caméras, dont un capteur principal de 64 MP ainsi qu’un capteur secondaire de 2 MP.

Les Reno 9 Pro et 9 Pro seront les plus intéressants, puisqu’ils ont tous les deux droit à un nouveau capteur principal de 50 MP IMX890, le modèle qui remplace le célèbre IMX766. Il sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, et le Reno 9 Pro+ est équipé d’un troisième capteur de 2 MP.

Au niveau des tarifs, il faut compter sur 2499 yuans pour le Reno 9 dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Reno 9 Pro est proposé à partir de 3499 yuans avec 16 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage et le Reno 9 Pro+ à 3999 yuans avec 16 Go + 256 Go. Il s’agit donc d’un des smartphones les plus abordables avec 16 Go de RAM.