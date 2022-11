Qualcomm lance deux nouvelles puces pour casque audio, adieu les problèmes de latence !

En marge du lancement du Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm annonce deux nouveaux composants dédiés aux casques audio : le S3 Gen 2 et le S5 Gen 2. Profitant des améliorations apportées au Snapdragon 8 Gen 2, ces deux composants font le plein de nouveautés pour les écouteurs TWS : faible latence, retour voix en jeu, qualité Lossless, son spatial avec détection de mouvement, ou encore compatibilité Auracast.

Qualcomm organise cette semaine le Snapdragong Summit, sa conférence annuelle où la firme américaine présente ses nouveaux composants et les innovations qu’ils intègrent. Hier soir, nous avons évoqué le Snapdragon 8 Gen 2, nouveau SoC haut de gamme destiné à animer la très grande majorité des flagships de 2023. Les améliorations concernent la photographie, la vidéo, le jeu vidéo, la connectivité, le son et, surtout, l’intelligence artificielle, puisque cette dernière s’immisce partout.

En marge du lancement du Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm profite de l’occasion pour annoncer plusieurs innovations dans d’autres domaines : les processeurs pour les PC Windows sous ARM, les puces pour les casques de réalité virtuelle ou augmentée, ainsi que les composants pour les accessoires audio. C’est ce dernier domaine qui nous intéresse dans cet article. Sachez cependant que nous en consacrerons également aux autres thématiques.

Les puces S3 et S5 détecte maintenant les mouvements de la tête

Dans le domaine de l’audio, Qualcomm annonce cette année une « solution complète » appelée Snapdragon Sound. Cette ombrelle englobe les puces S3 et S5 que la firme a dévoilées début 2022, les codecs AptX et la connectivité. La différence entre S3 et S5 est essentiellement la complétude fonctionnelle entre les deux, le S5 étant plus complet et destiné aux accessoires les plus onéreux. Parmi les marques qui utilisent le S5, vous retrouvez Bose.

Au Snapdragon Summit 2022, Qualcomm dévoile donc les successeurs des S3 et S5 : les S3 Gen 2 et S5 Gen 2. La principale nouveauté de ses deux SoC est la prise en charge intégrale des nouveautés audio du Snapdragon 8 Gen 2. Cela inclut notamment l’audio spatial et la détection des mouvements de la tête de l’utilisateur (qui s’appuie sur les accéléromètres des écouteurs). Le but est ici d’offrir une expérience similaire à celle d’Apple avec les AirPods et les iPhone / Mac.

Les puces S3 et S5 intègrent un nouveau mode Transparence adaptatif

Une autre nouveauté est la prise en charge du chat vocal avec les jeux sur smartphone. Jusqu’à présent, les micros ne sont pas accessibles quand vous jouez sur un mobile. Grâce à cette nouvelle fonction, il sera possible de discuter pendant les parties avec les autres joueurs en utilisant les micros des écouteurs, comme cela se fait depuis des années sur PC et console.

Les deux nouvelles plates-formes bénéficient également de la dernière version de la réduction de bruit active adaptative développée par Qualcomm. Cette nouvelle version améliore bien sûr la réduction des bruits ambiants. Mais elle inclut également un nouveau mode appelé Transparence adaptative. Le principe est le même que la réduction adaptative : la fonction détecte un changement audio (comme le début d’une conversation vocale) et adapte la puissance de la réduction. Samsung propose ce type de fonction avec les Galaxy Buds. Qualcomm espère généraliser cela.

Qualcomm divise la latence des écouteurs TWS par deux

Les S3 et S5 Gen 2 bénéficient aussi de quelques améliorations des technologies existantes. La plus importante, selon nous, est la réduction drastique de la latence entre le moment où un son est créé dans une application et le moment où vous l’entendez avec des écouteurs TWS. Qualcomm affirme l’avoir réduite à 48 ms, contre 68 ms avec les précédentes puces audio. Sans ces puces, la latence atteint généralement 90 ms. Une amélioration qui sera appréciable que vous soyez joueur ou que vous regardiez une vidéo sur votre mobile.

Parmi les autres améliorations, vous retrouvez l’amélioration du codec lossless pour les écouteurs TWS et la prise en charge du standard LE Audio qui inclut la compatibilité avec Auracast qui permet de connecter plusieurs paires d’écouteurs au même smartphone. Naturellement, certaines nouveautés ne pourront être activés qu’avec des smartphones équipés d’un Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm annonce que les premiers samples des S5 et S3 Gen 2 sont arrivés chez ses clients. Les premiers produits équipés ne sont pas attendus avant le second semestre 2023.