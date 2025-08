PS6 : prix, sortie, performances, une source réputée balance tout

À quoi peut-on s'attendre avec la PS6 ? Nous commençons à avoir une vision plus claire des ambitions de Sony avec sa prochaine génération. Une console portable devrait accompagner la console de salon.

Cela va bientôt faire cinq ans que la PS5 est sortie. Et si la PS5 Pro est encore toute récente, on se tourne naturellement déjà vers la PS6, étant donné qu'on se rapproche de la fin du traditionnel cycle des sept ans. Surtout que sur cette génération, la PS5 Pro était un produit peu abordable que de nombreux joueurs n'ont pas pu acheter.

Une fuite de grande envergure nous en apprend plus sur la prochaine console de Sony. Celle-ci provient de la chaîne YouTube Moore’s Law Is Dead. Celle-ci est réputée généralement fiable. Elle a déjà vu juste à plusieurs reprises sur les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch 2 ou de cartes graphiques Nvidia ou AMD. Cela ne signifie pas que tout se vérifiera forcément dans ce rapport, mais qu'on peut au moins lui apporter un certain crédit.

Pas de surprise pour le prix et la sortie

Moore’s Law Is Dead explique que Sony pourrait s'inspirer de la stratégie de la PS4 pour la PS6. Le fabricant opterait pour quelques concessions techniques afin de faire baisser le prix de la console, qui serait moins chère que la PS5 Pro, tout en restant plus performante. C'était attendu : on imaginait mal une PS6 de base à un tarif aussi élevé. Cela aurait privé trop de joueurs d'un passage à la prochaine génération. En outre, les rumeurs concernant les prochaines Xbox doivent inviter la marque à la prudence pour ne pas réitérer les erreurs commises avec la PS3.

On apprend que Sony viserait une sortie de la PS6 à l'automne 2027. Là encore, on n'est pas étonné par un tel calendrier. Les nouvelles PlayStation sortent en novembre, et cela nous amènerait sept ans après le lancement de la PS5. Une commercialisation début 2028 est toutefois aussi évoquée, on imagine en cas de problèmes avec la production de masse. La console de salon pourrait sortir en même temps qu'une console portable, qui pourra faire tourner les jeux en local, contrairement au PlayStation Portal.

Fiche technique de la PS6 Orion

Mais commençons par entrer dans les détails de la PS6 de salon, nom de code Orion. Celle-ci serait rétrocompatible avec les jeux de la génération PS5 et PS4. La PS3 n'est pas mentionnée dans les documents officiels que Moore’s Law Is Dead a pu consulter. Est évoquée une puissance de sortie nominale de 160 W. Une telle consommation peut paraître faible, mais des avancées technologiques vont peut-être permettre d'améliorer les performances sans nécessiter trop de puissance.

8 cœurs CPU Zen 6 sont attendus sur la PS6. Aux dernières nouvelles, l'architecture Zen 6 serait basée sur une gravure en 3 nm ou 2 nm de TSMC. Côté GPU, on pourrait avoir 40 à 48 unités de calcul RDNA 5 jusqu'à plus de 3 GHz. Pour la mémoire, on aurait du GDDR7, un bus en 160 bits ou 192 bits et un débit à 32 GT/s.

Les performances de rastérisation sont estimées environ trois fois supérieures à celles de la PS5. Celles en ray tracing devraient évoluer de manière encore plus spectaculaire. AMD et Sony n'auraient pas encore déterminé avec exactitude l'architecture de la PS6. La firme nippone souhaitait au départ s'orienter vers une qui soit proche de celle de la PS5, mais AMD aimerait les en dissuader et préférait que la PS6 opte pour la même architecture que la prochaine Xbox, nom de code Magnus.

Fiche technique de la PS6 portable Canis

C'est la mode, une console portable estampillée PS6, nom de code Canis, devrait voir le jour. Elle pourrait faire tourner nativement les jeux PS5 et PS4. L'appareil disposerait d'un emplacement pour carte microSD, d'un autre pour SSD M.2, de vibrations haptiques, de deux micros et d'un écran tactile. Un port USB-C serait dédié à la sortie vidéo pour jouer sur un écran externe.

Une puce 3 nm devrait propulser la console portable. Elle devrait comporter 4 cœurs CPU Zen 6C, 12 à 20 unités de calcul RDNA 5 entre 1,6 et 2 GHz et un bus mémoire 128 bits avec LPDDR5X pour un débit de 7 500 MT/s. Les performances de rastérisation seraient environ deux fois moins élevées que celles de la PS5. Ces caractéristiques devraient lui permettre d'être plus performante que l'Asus ROG Xbox Ally, qui sort dans quelques semaines. Mais Xbox pourrait sortir une autre console portable d'ici là.