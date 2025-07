La PS6 sera plus puissante et plus intelligente grâce à sa mémoire boostée, sans coûter plus cher

La future PlayStation 6 commence à se préciser, et certains choix techniques pourraient tout changer pour les joueurs. Meilleurs graphismes, traitements plus rapides, console plus intelligente… voici ce que prépare Sony dans l’ombre.

Sony prépare discrètement l’arrivée de sa prochaine génération de console, et les indices se multiplient. Dernièrement, la PS5 Pro a introduit une technologie graphique pensée pour améliorer les performances sans forcément augmenter la puissance matérielle. Cette approche, qui repose en grande partie sur l’intelligence artificielle, laisse entrevoir ce que la marque pourrait proposer sur la future PlayStation 6.

Lors d’une rencontre entre des responsables de Sony et les équipes d’AMD, un projet baptisé Amethyst a été évoqué. Il s’agit d’un système de rendu optimisé, capable de produire une image en très haute définition à partir d’un traitement plus léger, proche de ce que propose déjà le FSR sur PC. Cette méthode, intégrée à la PS5 Pro sous le nom de PSSR, servira aussi de base aux technologies de la PS6, qui pourrait marquer un bond significatif au niveau de la mémoire vive.

La PS6 pourrait intégrer 24 Go de RAM pour mieux gérer le ray tracing et l’intelligence artificielle

Selon les dernières analyses de Digital Foundry, la PS6 devrait embarquer 24 Go de mémoire vive, contre 16 Go sur la PS5 et la PS5 Pro. Ce gain ne vise pas à charger plus de textures, mais à laisser plus d’espace pour des fonctions avancées comme le ray tracing temps réel ou le traitement par intelligence artificielle. Avec cette configuration, la console pourrait gérer des effets visuels plus fins, des animations plus naturelles et des calculs plus complexes, sans compromettre la fluidité des jeux.

Autre avantage : cette augmentation de mémoire ne ferait pas exploser les coûts, dans un contexte où les prix de la DRAM restent relativement stables. Elle permettrait aussi de créer un équilibre avec une éventuelle console portable signée Sony, qui serait limitée à 16 Go de RAM. Les développeurs pourraient ainsi optimiser leurs jeux pour les deux supports plus facilement. Pour les joueurs, cela se traduirait par des temps de chargement plus courts, des graphismes plus précis, et des animations plus naturelles. La PS6 pourrait donc miser sur la fluidité et la précision plutôt que sur une révolution visuelle brute.