Xbox parle déjà de ses consoles next-gen et tease une compatibilité avec Steam

Surprise ! Sarah Bond, patronne de Xbox, nous explique en vidéo ce qu'il faut attendre de la prochaine génération de Xbox. Et il y a beaucoup à dire.

On ne s'attendait pas à une communication de ce type aussi tôt. Xbox a publié une vidéo dans laquelle Sarah Bond donne quelques informations sur la prochaine génération de console. Si la vidéo est plutôt courte, elle est riche en enseignements.

“Nous avons conclu un accord stratégique pluriannuel avec AMD pour la co-conception de puces pour une gamme d'appareils, dont nos consoles Xbox nouvelle génération. Ensemble, nous offrirons une qualité visuelle supérieure, un gameplay immersif et des expériences optimisées par l'IA”, fait-elle savoir. Cette annonce n'est guère surprenante puisqu'AMD fournir les puces de Xbox depuis la One et qu'on nous promet des améliorations graphiques et de performances à chaque nouveau modèle. Mais ce qui suit devient plus intéressant.

Steam et Epic Games Store sur les Xbox next-gen ?

Xbox promet “une plateforme conçue pour les joueurs, indépendante d'une boutique ou d'un appareil, et entièrement compatible avec votre bibliothèque de jeux Xbox”. Cela rejoint l'idée que tente d'imposer Microsoft, comme quoi “n'importe quel écran est une Xbox”. Surtout, on évoque ici l'indépendance à une unique boutique de jeux. On pense alors immédiatement au fait que la console portable Asus ROG Xbox Ally prévue pour la fin d'année est déjà annoncée avec un accès à sa bibliothèque de jeux Steam et Epic Games Store. Le consolier semble ici sous-entendre que ce sera également le cas sur ses prochaines consoles de salon, ce qui bouleverserait complètement l'écosystème du jeu vidéo.

Sarah Bond précise que ses équipes travaillent “pour faire de Windows la plateforme de jeu numéro un” et que “la nouvelle génération de Xbox prend vie”. Cela paraît confirmer les rumeurs selon lesquelles les Xbox next-gen seraient plus proches d'un PC à connecter à sa TV que n'importe quelle autre console de salon sortie jusqu'ici. Pour se démarquer des autres stores PC, Microsoft devrait tout miser sur le Xbox Play Anywhere, qui permet d'acheter une version d'un jeu et d'y jouer sur tous ses appareils (PC, console, mobile et navigateur via cloud).

Dernière bonne nouvelle (même si on n'en attendait pas moins), la rétrocompatibilité avec les jeux Xbox des générations antérieures sera aussi assuré avec la next-gen. On en a hâte d'en savoir plus.