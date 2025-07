Alors que la PS6 fait de plus en plus parler d’elle, Sony dévoile en coulisse une technologie qui pourrait bien façonner l’avenir du jeu vidéo et celui de sa PS5 Pro. Nom de code : Amethyst.

Article rédigé par Adam Baudet.

Une nouvelle étape se profile dans la course à la puissance. Sony officialise une amélioration graphique pour la PS5 Pro, longtemps évoquée en coulisses . Ce virage technologique passe par l’intelligence artificielle, qui devient un levier clé pour améliorer les performances graphiques sans tout miser sur la puissance brute. Une annonce qui influe directement sur la futur sortie de la grande sœur: la PlayStation 6.

Lors d’un dîner organisé avec des dirigeants de PlayStation et AMD, le média CNET a pu découvrir les dessous d’une collaboration étroite entre les deux géants. En ligne de mire : le projet Amethyst…

Le projet Amethyst va introduire une technologie inédite qui sera dans la PS6, mais …

Le projet Amethyst repose sur une idée simple : exploiter l’IA pour rendre les jeux plus beaux et plus fluides, sans nécessiter plus de ressources. L’objectif n’est pas de remplacer les graphismes traditionnels, mais d’optimiser les performances grâce à des modèles de super résolution, capables d’afficher une image 4K à partir d’un rendu en 1080p. Une méthode déjà utilisée sur PC avec la technologie FSR, et que Sony avait déjà intégrée en partie à la PS5 Pro progresse et évolue de PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Concrètement, cela signifie plus d’images par seconde, une meilleure gestion du ray tracing, et à terme, une génération de frames en temps réel via le machine learning. Une amélioration déjà partiellement présente à la sortie de PS5 Pro, serait repensé pour la PlayStation 6. Ce sont les fondations d’une nouvelle approche, pensée à la fois pour les jeux à venir et les futures consoles. Mark Cerny, l'architecte de la PS5, explique que cette évolution répond à la stagnation attendue des gains en puissance brute. L’IA devient donc une alliée précieuse pour prolonger la progression.

Mais toutes ces nouveautés resteront exclusives à la PS5 Pro : les possesseurs de PS5 standard devront s’en passer. Faute de puissance suffisante, les modèles de base ne pourront pas profiter du traitement algorithmique complet. Pour l’instant, seule la super résolution pourrait être adaptée partiellement. Sony vise surtout l’avenir : les algorithmes d’Amethyst sont conçus pour évoluer, et pourraient alimenter la prochaine console, une éventuelle PlayStation 6, voire une nouvelle machine portable.

La PS6 se révèle donc petit à petit, promettant une console dopée à l’IA, lui permettant de relever les défis graphiques des jeux de la prochaine génération. Les limites techniques sont de plus en plus fines et cela promet pour la prochaine PlayStation. Un console qui sera donc apte à s’adapter aux prochains enjeux car l'intelligence artificielle agira comme un augmentation passive et perpétuelle. À tout cela s'ajoute également une nouvelle puce tout droit née de la collaboration en AMD et Sony. Pas encore de date de sortie pour la PS6 mais il semble qu’elle arrivera plus tôt que prévu. Les premiers jeux compatibles devraient voir le jour courant 2025.