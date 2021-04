PS5 et Xbox Series X : la pénurie devrait durer jusqu’en 2022

Les PS5 et Xbox Series X resteront difficiles à trouver jusqu'en 2022, affirme Foxconn. Le sous-traitant d'Apple estime que la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie n'est pas prêt de s'arrêter. Dans ces conditions difficiles, les consoles de Sony et Microsoft devraient rester en rupture de stock jusqu'à l'année prochaine.

Une importante pénurie de semi-conducteurs frappe les fabricants d'électronique. La généralisation du télétravail, les mesures de confinement à répétition et la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis a provoqué une hausse de la demande de puces. Face à la demande gargantuesque, les fondeurs comme TSMC ne sont pas parvenus à produire suffisamment de composants.

Résultat, la production de nombreux produits grand public tourne actuellement au ralenti. Plusieurs constructeurs de smartphones, dont Samsung, Xiaomi ou Realme, sont actuellement touchés par la pénurie. La situation paralyse aussi la production des consoles next gen de Sony et de Microsoft, les PS5 et Xbox Series X/S. En rupture de stock depuis leur sortie fin 2020, les consoles se sont imposées comme les produits les plus recherchés du marché.

Pas de nouveau stock de PS5 et de Xbox Series X avant l'année prochaine ?

“Pendant la pandémie, les chaînes d'approvisionnement se compliquent. Vous savez, les difficultés du marché des semiconducteurs sont un exemple très parlant” expliquait récemment Jim Ryan, PDG de Sony. Privé de puces, le groupe nippon ne peut pas augmenter la quantité de consoles produites.

Interrogé récemment sur le sujet par ses investisseurs, Foxconn, sous-traitant d'Apple et d'un large panel d'entreprises (Google, Microsoft, HP…), assure que la pénurie de semi-conducteurs devrait se poursuivre jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. ““L'offre au cours des premiers mois de ce trimestre était toujours correcte, car nos clients sont tous très importants, mais nous avons commencé à voir des changements se produire ce mois-ci” explique Young Liu. Pour étayer ses propos, Young Liu, PDG de Foxconn, met en avant les rapports de plusieurs analystes de l'industrie.

Si la pénurie de puces se poursuit, Sony et Microsoft ne seront pas en mesure de mettre davantage de consoles sur le marché. In fine, la pénurie de consoles risque de ne pas se terminer de si tôt d'autant que l'accident du Canal de Suez a récemment aggravé la situation. On vous en dit plus dès que possible sur le stock de PS5 et de Xbox Series X/S. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.