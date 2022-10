PS5, Xbox Series X : le mode Veille, la bonne idée pour faire des économies d’énergie

Tandis que l'heure est aux économies d'énergie, oublier le démarrage instantané au profit du mode Veille de sa console next-gen peut être un bon moyen de réduire sa facture d'électricité. On vous explique pourquoi et comment le faire.

Comme vous le savez, le prix de l'électricité en France et en Europe va grimper drastiquement en 2023. Cette flambée des tarifs de l'énergie est liée à plusieurs facteurs comme l'augmentation du prix du gaz et l'arrêt des importations de gaz russe et la production réduite d'énergie nucléaire et des centrales hydrauliques d'après le site officiel Viepublique.fr.

De fait et pour éviter d'éventuelles coupures cet hiver en cas de surtensions sur les réseaux, le gouvernement appelle les Français à multiplier les gestes du quotidien pour limiter leur consommation. Cela passe notamment par la coupure du Wi-Fi ou de moins utiliser le chauffage par exemple.

Le gouvernement a d'ailleurs lancé récemment l'outil gratuit EcoWatt, qui permet notamment d'obtenir de nombreux conseils pratiques pour réduire sa consommation électrique au quotidien. Aujourd'hui, notre domicile abrite des dizaines d'appareils électriques plus ou moins énergivores. C'est notamment le cas de nos consoles de jeux.

Faites une croix sur le démarrage instantané de votre console

Les dernières machines de Sony et de Microsoft, à savoir la Playstation 5 et les Xbox Series X/S, affichent des consommations électriques plutôt élevées. En jeu, les compteurs montent à 160 W pour une Xbox Series X et à plus de 200 W pour une PS5. Et il ne faut pas oublier la consommation de votre TV… A moins de s'arrêter de jouer, il n'y pas grand chose à faire pour lutter contre ça.

Néanmoins, il est possible de réduire votre consommation en faisant une croix sur le démarrage instantané de votre console. Pour rappel, la PS5 et la Xbox Series X/S disposent toutes les deux de deux modes de démarrage.

Le démarrage instantané permet notamment d'allumer sa machine en quelques secondes au lieu de 45 secondes en moyenne. Seulement, il faut savoir que cette option est particulièrement énergivore, sur Xbox Series X du moins : 13 W selon les données de Microsoft.

Sur un an, cela représente par moins de 20 € d'après les tarifs réglementés d'EDF. Pour une Xbox Series S, nous sommes sur 10 W, soit 15,25 € par an. Sur PS5, la situation est moins dramatique, avec seulement 1 à 2 W en Démarrage instantané, soit 3,05 € par an. A l'inverse, en optant pour le mode Economie d'énergie, une Xbox Series X ne consomme que 0,5 W, soit 0,76 € par an. On retrouve des données équivalentes pour la PS5 avec le mode Repos.

Comment activer le mode Economie d'énergie sur PS5 et Xbox Series X/S

Notez toutefois que le mode Démarrage instantané est souvent activé par défaut sur votre console. Voici la marche à suivre pour basculer sur le mode Economie d'énergie sur Xbox Series X/S et PS5 :

Sur Xbox Series X/S :

Appuyez sur la touche Xbox

Allez dans Profil et système > Paramètres > Général > Mode d'alimentation et démarrage

Dans le menu déroulant, choisissez Mode d'alimentation

Cliquer sur le mode Economie d'énergie

Sur Playstation 5 (classique et Digital Edition)

Rendez vous dans les Paramètres depuis la page d'accueil de la PS5 (situé en haut à droite)

depuis la page d'accueil de la PS5 (situé en haut à droite) Allez sur Système > Gestion de l'alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode Repos

Faites votre choix parmi les options disponibles, à savoir Rester connecté à Internet, alimenter les ports USB, autoriser la mise sous tension depuis le réseau

Rappelons que le mode Economie d'énergie, en plus de réduire votre consommation, permet également de télécharger les mises à jour de vos jeux et applications en arrière-plan et de recharger vos manettes. Notez toutefois qu'il s'agit d'options à activer qui peuvent augmenter justement la consommation électrique de votre console.