Économie d’énergie : le gouvernement appelle les Français à couper le wifi

Le gouvernement français se prépare tout doucement à l'interruption des approvisionnements en gaz russe. Face à la menace de pénurie d'énergie qui se dessine, il appelle les Français à multiplier “les petits gestes du quotidien” pour économiser l'énergie.

Va-t-on manquer d'énergie cet hiver ? Alors que la guerre en Ukraine a complètement redistribué les cartes de la redistribution de l'énergie en Europe, la France se prépare tout doucement à l'interruption des approvisionnements de gaz russe. Jusqu'à l'année dernière, celui-ci constituait ainsi encore 40% des importations européennes. La coupure pourrait arriver dès cet automne et il faut dès lors trouver des solutions pour palier ce manque d'énergie à venir.

C'est notamment pour cette raison que l'exécutif travaille depuis cet été sur un “plan de sobriété énergétique”. Ce plan prévoit tout un panel de mesures à mettre en place pour économiser le plus possible d'énergie. Parmi les mesures envisagées, la limitation des autoroutes à 110 km/h était notamment d'actualité. Mais le gouvernement va plus loin et il appelle désormais les Français à jouer le jeu et à multiplier “les petits gestes du quotidien” pour économiser l'énergie.

Le gouvernement demande aux Français de réduire leur consommation d'énergie

À l'issue du Conseil des ministres d'hier, Olivier Veran a même pris la parole pour évoquer une multiplication “des petits gestes du quotidien” à mettre en place pour limiter sa consommation énergétique. “Nous demandons un effort aux citoyens, aux Françaises et aux Français” a ainsi expliqué le porte-parole du gouvernement. “Chaque énergie que nous sommes capables collectivement d'économiser aujourd'hui, c'est de l'énergie dont nous serons sûrs de pouvoir disposer l'automne et l'hiver prochains” a poursuivi l'ancien ministre de la Santé.

Concrètement, l'exécutif appelle ainsi les Français à des mesures simples, comme “couper le wifi” ou encore “baisser la climatisation maintenant que les températures sont amenées à diminuer“. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que “ces gestes du quotidien ont un très fort impact sur notre consommation énergétique et qu'ils sont bons pour nos réserves et évidemment pour la planète”. Pour l'heure, Olivier Veran a précisé que ce n'était pas une contrainte obligatoire pour les Français.

À lire aussi : Forfait mobile ou internet, résilier votre abonnement s’annonce désormais beaucoup plus facile